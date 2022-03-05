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Ukrayna ordusu, Rus zırhlı araçlarını vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ukrayna ordusu, Rus zırhlı araçlarını vurdu

Rusya'ya ait zırhlı araç konvoyu, Ukrayna ordusu tarafından vuruldu.

Rusya'ya ait zırhlı araç konvoyu, Ukrayna ordusu tarafından vuruldu.

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu devam ediyor. Ukrayna, Rusya saldırılarını püskürtmeye çalışırken, Ukrayna ordusu tarafından tespit edilen Rusya'ya ait bir zırhlı araç konvoyunun vurulma anları da ortaya çıktı. Hedef alınan Rus konvoyu, Ukrayna ordusuna ait tanklar ile vuruldu. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Tragger, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Haberler

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