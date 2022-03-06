Ukrayna halkından yağmacılara linç! Çırılçıplak soyup direğe bağlayarak kemerle dövdüler
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinde 11. güne girilirken, savaş hattından korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor. Savaş nedeniyle büyük bir kaosun yaşandığı Ukrayna'da karışıklıktan faydalanarak marketleri yağmalamaya çalışan gruplara cezayı yine vatandaşlar vermeye başladı. Yakaladıkları yağmacıları çırılçıplak soyup direğe bantlayan Ukraynalılar, bellerinden çıkardıkları kemerlerle bu kişileri feci şekilde dövdü.
Rusya- Ukrayna savaş hattında yaşananlar dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırmayı sürdürüyor. Rusya her geçen gün şiddetin dozunu daha da artırırken, Ukrayna'da ise tam bir insanlık dramı yaşanıyor. Bir yanda ülkeyi terk etmeye çalışan binler diğer yanda ise ülkeyi savunmak ve hayatını idame ettirmek için yoğun bir mücadeleye tutuşan kalabalıklar.
Ukrayna'da yaşanan kaos durumunda faydalanmaya çalışan yağmacılar ise ülkenin başındaki en büyük belalardan biri haline geldi. Yaşanan karışıklığı fırsat bilip zincir marketleri yağmalayan kişilere karşı önlemi ise yine Ukraynalı vatandaşlar almaya başladı.
Yağmacıları yakaladıkları yerde linç eden Ukrayna halkı, ellerine geçirdikleri bu insanları çırılçıplak soyarak direklere bağlamaya başladılar. Linç görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak kötü niyetli kişilere korku salmayı amaçlayan vatandaşlar, direklere bağladıkları yağmacılara ise ellerine geçirdikleri kemer, sopa gibi cisimlerle vurarak linç etme yoluna gidiyorlar.
İnternete yağmacıların dövüldüğü onlarca görüntü düşerken, ülkede yaşanan kaosun vahameti bir kez daha gözler önüne serildi.