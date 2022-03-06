Ukrayna halkından yağmacılara linç! Çırılçıplak soyup direğe bağlayarak kemerle dövdüler

Rusya- Ukrayna savaş hattında yaşananlar dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırmayı sürdürüyor. Rusya her geçen gün şiddetin dozunu daha da artırırken, Ukrayna'da ise tam bir insanlık dramı yaşanıyor. Bir yanda ülkeyi terk etmeye çalışan binler diğer yanda ise ülkeyi savunmak ve hayatını idame ettirmek için yoğun bir mücadeleye tutuşan kalabalıklar.

UKRAYNA HALKI CEZAYI KENDİSİ KESMEYE BAŞLADI

Ukrayna'da yaşanan kaos durumunda faydalanmaya çalışan yağmacılar ise ülkenin başındaki en büyük belalardan biri haline geldi. Yaşanan karışıklığı fırsat bilip zincir marketleri yağmalayan kişilere karşı önlemi ise yine Ukraynalı vatandaşlar almaya başladı.

ÇIRILÇIPLAK SOYUP DİREKLERE BAĞLADILAR

Yağmacıları yakaladıkları yerde linç eden Ukrayna halkı, ellerine geçirdikleri bu insanları çırılçıplak soyarak direklere bağlamaya başladılar. Linç görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak kötü niyetli kişilere korku salmayı amaçlayan vatandaşlar, direklere bağladıkları yağmacılara ise ellerine geçirdikleri kemer, sopa gibi cisimlerle vurarak linç etme yoluna gidiyorlar.

SOSYAL MEDYADA GÖRÜNTÜ YAĞIYOR

İnternete yağmacıların dövüldüğü onlarca görüntü düşerken, ülkede yaşanan kaosun vahameti bir kez daha gözler önüne serildi.