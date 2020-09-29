Ukrayna eski devlet başkanı Poroşenko koronavirüse yakalandı

Ukrayna'nın eski devlet başkanı Petro Poroşenko, koronavirüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu.

Ukrayna'nın eski devlet başkanı Petro Poroşenko, koronavirüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu.

Ukrayna'nın bir önceki Devlet Başkanı Petro Poroşenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Poroşenko, "Bölgelere seyahat etmeye ara vermek zorunda olduğum için çok üzgünüm. Son altı yılda, ayaklarımdaki hastalıklara dayanmaya alıştım. Ama bu daha sinsi bir hastalık. Çok daha sinsi. Bu nedenle, bugünden itibaren evde tedavi görüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı