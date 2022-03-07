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Ukrayna Dışişleri, tahliye sırasında öldürülen bir ailenin fotoğraflarını paylaştı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Rus işgali altında bulunan Ukrayna'da Dışişleri Bakanlığı, Kiev bölgesinde bulunan Irpin kentinde tahliye sırasında iki çocuklarıyla birlikte yaşamını yitiren ailenin fotoğraflarını paylaştı.

12 gündür Ukrayna topraklarını yangın yerine çeviren Rus ordusu, dün de başkent Kiev'e girebilmek için yakınlarındaki Irpin'i bombalamıştı. Zaman zaman çatışmaların da yaşandığı bölgede çok sayıda sivil ülkeden kaçmak isterken kurşunların hedefi oldu.

Ukrayna Dışişleri, Irpin'de tahliye sırasında yaşamını yitiren bir ailenin fotoğraflarını paylaştı

"İKİ ÇOCUK EBEVEYNLERİ İLE ÖLDÜRÜLDÜ"

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Irpin'den tahliye edilirken iki çocuk ve ebeveynleri öldürüldü" ifadelerini kullandı. Söz konusu fotoğraf tüm dünyayı yasa boğarken, aileden geriye sadece hazırladıkları bavul kaldı.

Ukrayna Dışişleri, Irpin'de tahliye sırasında yaşamını yitiren bir ailenin fotoğraflarını paylaştı

Ukrayna Dışişleri, Irpin'de tahliye sırasında yaşamını yitiren bir ailenin fotoğraflarını paylaştı

Ukrayna Dışişleri, Irpin'de tahliye sırasında yaşamını yitiren bir ailenin fotoğraflarını paylaştı

Ukrayna Dışişleri, Irpin'de tahliye sırasında yaşamını yitiren bir ailenin fotoğraflarını paylaştı

Ukrayna Dışişleri, Irpin'de tahliye sırasında yaşamını yitiren bir ailenin fotoğraflarını paylaştı

Demirören Haber Ajansı - Dünya

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Kiev, Dünya, Haberler

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