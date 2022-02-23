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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba BM Genel Kurulu'nda konuşuyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba BM Genel Kurulu'nda konuşuyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın kan dökülmesini istemediğini belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın kan dökülmesini istemediğini belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın gerginliğin çözülmesi için elinden geleni yaptığını ve yapmaya devam edeceğini açıkladı.

"Ukrayna, Donbass'da herhangi askeri eylem planlamıyor"

"Rusya Ukrayna'da durmayacak. Büyük çaplı çatışmalar küresel güvenliği tehdit edecek" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Birleşmiş Milletler, Dmitro Kuleb, Ukrayna, Politika, Güncel, Haberler

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