Ukrayna'dan Tokat'a gelen Esnemez ailesi: Her halde tabutumuz gidecek diye düşünmüştük

UKRAYNA'daki savaş nedeniyle çatışmaların en yoğun yaşandığı bölgelerden olan Harkov kentinden ayrılan Fatma Nur Esnemez (40) ile çocukları Burak (20), Yusuf (19) ve Muhammet Esnemez (6), Dişleri Bakanlığı girişimiyle Türkiye'ye getirildi. Tokat'ta akrabalarıyla buluşan Fatma Nur Esnemez, "Her halde tabutumuz gidecek diye düşünmüştük. Çok şükür geldik, ülkemize kavuştuk. Savaştan sonra da geri dönmeyi düşünmüyoruz" dedi.

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da çatışmaların en şiddetli yaşandığı Harkov kentinden Dişleri Bakanlığı'nın girişimiyle 90 kişi iki otobüsle Türkiye'ye getirildi. Harkov kentinde hukuk eğitimi alan Fatma Nur Esnemez ile çocukları tıp eğitimi alan Burak Esnemez (20), Yusuf Esnemez (19) ve Muhammet Esnemez (6) Edirne'nin Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli sınır kapısından ülkeye giriş yaparak memleketleri Tokat'ta geldi. Fatma Nur Esnemez ve çocukları Tokat'ta yaşayan eşi Mehmet Esnemez ve yakınları gözyaşları ile karşıladı.

Kızına ve torunlarına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyleyen Alattin Çağlar da "4 yavruma birden kavuştum. Özellikle Cumhurbaşkanımıza, Dışişleri Bakanımıza çok teşekkür ederim. Ben yavrularıma kavuştum. İnşallah oradaki Türk kardeşlerimiz de sevdiklerine kavuşur" dedi.