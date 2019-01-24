Uğur Mumcu Ölümünün 26. Yılında Anıldı

Ankara'da 24 Ocak 1993'de düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu, evinin önünde düzenlenen programla anıldı. Anma törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Uğur Mumcu'nun şehit edilişinin 26. yılı. Dönemin yetkilileri söz verdiler 'katilleri yakalayacağız ve adalete teslim edeceğiz' diye ama katiller ellerini kollarını sallayarak geziyor" dedi.

Ölümünün 26. yılında anılan Uğur Mumcu'nun evinin önündeki anıtta mumlar yakılarak, karanfiller bırakıldı. Ailesi başta olmak üzere sevenleri ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı anma etkinliklerinde, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Yardımcısı Veli Ağababa, milletvekilleri de yer aldı. Kılıçdaroğlu, önce Mumcu ailesini evinde ziyaret etti. Burada Güldal Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu ile bir süre görüşen Kılıçdaroğlu, daha sonra Mumcu ailesi ile "Faili Meçhuller Anıtı"na kırmızı beyaz karanfillerden oluşan bir çelenk koydu.

Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Uğur Mumcu'nun şehit edilişinin 26. yılı. Dönemin yetkilileri söz verdiler 'katilleri yakalayacağız ve adalete teslim edeceğiz' diye ama katiller ellerini kollarını sallayarak geziyor. Demokrasisi gelişmiş bir ülkede, korkuya boyun eğmeyen, baskıya boyun eğmeyen Uğur Mumcu ve onun gibi pek çok düşünür katledildi ve bu katillerin bulunması gerekirdi ama yapılmadı, siyasal iktidarlar bunu yerine getirmedi. Üzgünüz, anlatırken, ifade ederken büyük zorluk çekiyorum. Bir ülkenin tepe konumundaki yöneticisi 'Biz belediye başkan adaylarını belirlerken Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan, emniyetin istihbaratından bilgi alıyoruz' diyor. Eğer siz bu devleti adalet ile yöneteceksiniz o istihbarat örgütlerini katillerin yakalanması için seferber etmeniz gerekirdi. Bir siyasal partinin belediye başkan adaylarının şu veya bu şekilde sorgulanması devletin önemli görevi midir? Bir istihbarat devleti mi burası, bir aile şirketi mi yönetiyoruz biz? Uğur Mumcu bütün dünyanın önünde saygı ile eğildiği bir basın mensubu, kalemini dik tutan, onurlu tutan, ülkesinin bağımsızlığı için mücadele eden bir kişi. Siz onun katillerini bulmuyorsunuz, devletin istihbarat örgütlerini başka bir iş için kullanıyorsunuz. Bugün İsmail Cem ve Gaffar Okan'ın da ölüm yıl dönümleri, onları da rahmetle anıyoruz. Necip Hablemitoğlu'nun hala katilleri bulunmadı. Sormak istiyorum neden halen katilleri bulunmadı? Bizlerin telefonları saat saat izlenirken, bu katiller neden ellerini kollarını sallayarak Türkiye'de geziyorlar? Bu ülke adalet ve barış içinde yönetilmeli, biz bunları istiyoruz. Bütün siyasal partilere saygılıyız ama bütün partiler adaletle davranmak zorundadır. Devlet dediğiniz kurum bir siyasal partinin elinde olamaz, o zaman hanedanlık olur" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA