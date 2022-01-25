Uğur Mumcu, Gaffar Okan ve İsmail Cem Kartal'da anıldı

Kartal Belediyesi, 24 Ocak'ta hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu, Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan ile Dışişleri ve Kültür Bakanlığı görevlerinde bulunan siyasetçi-gazeteci İsmail Cem için bir anma programı düzenledi.

KARTAL, İSTANBUL (DHA) - Kartal Belediyesi, 24 Ocak'ta hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu, Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan ile Dışişleri ve Kültür Bakanlığı görevlerinde bulunan siyasetçi-gazeteci İsmail Cem için bir anma programı düzenledi.

Kartal Belediyesi ile Uğur Mumcu Mahallesi Çevre Kültür Dayanışma Derneği (UMDER) tarafından düzenlenen anma programında bombalı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu adına bir anma programı gerçekleştirdi.

Gecede; uğradığı suikast sonrasında hayatını kaybeden Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan ile Dışişleri ve Kültür Bakanlığı yapan siyasetçi-gazeteci İsmail Cem'de anıldı. Programda, 24 Ocak 2001 günü uğradığı suikast sonrasında hayatını kaybeden Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, vefatının 21. yılında bir kez daha saygıyla anıldı. 24 Ocak 2007 yılında yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle hayata veda eden Dışişleri ve Kültür Bakanlığı görevlerinde bulunan siyasetçi-gazeteci İsmail Cem'de vefatının 15. yılında sevgiyle anıldı.

Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde gerçekleşen anma programına; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın ve Ali Apaydın, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal Eski İlçe Başkanı Muammer Çelebi, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Kemal Aslan, UMDER Başkanı Hasan İldan, Uğur Mumcu Mahalle Muhtarı Soner Eker ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"O'NUN KALEMİ BİZE HALA IŞIK TUTUYOR"

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, anma programında yaptığı konuşmada, Uğur Mumcu'nun isminin Kartal'da sonsuza kadar yaşayacağını ifade ederek, "Bugün; gönüllerde ve fikirlerde yaşayan bir demokrasi şehidimizi anıyoruz. Uğur Mumcu'nun kalemi, bugün bize hala ışık tutuyor ve tutmaya devam edecek. O'nun ismi tüm Türkiye'de ve Kartal'da sonsuza kadar yaşayacak. Ayrıca 24 Ocak'ta aramızdan ayrılan siyasetçi İsmail Cem ile suikasta kurban giden Gaffar Okkan'ı da bir kez daha sevgi ve saygıyla anıyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Programın devamında, Uğur Mumcu'nun hayatının ele alındığı bir belgesel gösterimi gerçekleştirildi. Gecenin sonunda, sanatçı Taner Aydın sahne alarak, Uğur Mumcu adına bestelenen türküleri seslendirdi.