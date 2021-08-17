Uçaklardan düşen Afganlarla ilgili tüyler ürperten rapor! İniş takımında ceset parçaları bulundu

Taliban'ın başkent Kabil'e girmesinin ardından şehirdeki havalimanında da izdiham oluştu. Uçaklar, kapasite üstü sefer yapmasına rağmen talebi karşılayamadı. Yine de uçaklarla seyahat yapmak için kanatlara binen Afganların uçaktan düştüğü görüntüler geldi. ABD Hava Kuvvetleri de bir uçağın teker kısmında ceset kalıntıları bulunması üzerine soruşturma başlattı.

HABERLER.COM/ ÖZEL

Afganistan'da Taliban endişesi sürüyor. Örgüt, 31 il kent merkezinde tamamen kontrolü geçirmesinin ardından başkent Kabil'e giriş yaptı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giden ve kendi bayraklarını asan örgüt üyeleri, kentte büyük paniğe neden oldu. Taliban'dan kaçmak isteyen binlerce kişi de Kabil Havalimanı'na akın etti.

UÇAKLARIN ÜSTÜNDE YOLCULUK YAPMAYA ÇALIŞTILAR

Kabil Havalimanı, tarihinin en kalabalık dönemlerinden birini yaşarken, insanların kontrol altına alınması imkansız haline geldi. Başı buyruk şekilde sağa sola koşuşturan Afganlar, yer olmamasına rağmen uçaklara binmeye çalışınca facia da kaçınılmaz oldu. Uçakların kanat kısmı ve üzerine çıkan Afganların, uçak havalandıktan bir süre sonra yere çakıldığı görüntüler de çok geçmeden basına yansıdı.

TEKERLEKLERDE CESET KALINTILARI BULUNDU

Afganların uçaklardan düştüğü anlar hafızalardaki yerini korurken Afganistan'dan Katar'a giden C-17 tip ABD kargo uçağının tekerlek kompartımanında ceset kalıntılarına rastlandı. Bu yönde raporun kendilerine ulaşmasının ardından ABD Hava Kuvvetleri de acilen harekete geçti. ABD, uçağın teker kompartımanında ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlattı.