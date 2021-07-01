Üç yılda Türkiye'de merkez haline geldi
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Üç yılda Türkiye'de merkez haline geldi

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Güçlü - Haberler | Sağlık

Üç yılda Türkiye'de merkez haline geldi Gastroenteroloji alanında dünya standartlarında hizmet sunuluyor İki yıldır üst üste UEG tarafından "Eğitim Merkezi" seçilen Endoskopi Ünitesi, yılda 800 ileri endoskopik işlem yapıyor ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü Endoskopi...

Üç yılda Türkiye'de merkez haline geldi

Gastroenteroloji alanında dünya standartlarında hizmet sunuluyor

İki yıldır üst üste UEG tarafından "Eğitim Merkezi" seçilen Endoskopi Ünitesi, yılda 800 ileri endoskopik işlem yapıyor

ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü Endoskopi Ünitesi Türkiye'nin dört bir yanından gastroenteroloji hastalarına hizmet veriyor

Prof. Dr. Selçuk Dişibeyaz: "Dünyada yapılıp ünitemizde yapılmayan herhangi bir işlem yok"

ESKİŞEHİR - Türkiye genelinde bir merkez haline gelen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü Endoskopi Ünitesi, başarı oranı yüksek tedavi imkanlarıyla hastalardan yoğun talep görüyor.

Eskişehir'de gastroenteroloji hastalarının tedavi için farklı illere gitme zorunluluğunu önlemek için yenilenen ESGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü, modern yöntemlerle tedavilerde yüksek başarı sağlıyor. Özellikle Endoskopi Ünitesi'nde uygulanan ameliyatsız operasyonların iyileşme süresini kısaltması hastaların tercihinde etkili oluyor. Avrupa Gastroenteroloji Birliği tarafından 2 yıldır üst üste "Eğitim Merkezi" seçilen Endoskopi Ünitesi, yılda ERCP adı verilen yaklaşık 800 ileri endoskopik işlem yapıyor. 3 yıl öncesine kadar hastalar tedavi için Eskişehir'den farklı illere giderken, şimdi Eskişehir Türkiye'nin dört bir yanından hasta ağırlıyor. Prof. Dr. Selçuk Dişibeyaz, Prof. Dr. Erkin Öztaş ve Doç. Dr. Tuncer Temel'in görev yaptığı ekip, gastroenteroloji alanında dünya standartlarında hizmet veriyor.

"Dünyada yapılıp ünitemizde yapılmayan herhangi bir işlem yok"

Türkiye'nin her yerinden kendilerine hasta gönderildiğini ve 3 yılda 2 binden fazla işlem yaptıklarını vurgulayan Prof. Dr. Selçuk Dişibeyaz, "Türkiye'nin her yerinden bu merkeze gastroenteroloji hastaları tedavi ve teşhis için gönderiliyor. Buraya geldiğimiz zaman bizim amacımız, başka bir yere hasta göndermeyecek şekilde yapılanmayı sağlamaktı. Dünyada yapılıp ünitemizde yapılmayan herhangi bir işlem olmadığını söyleyebilecek kadar iddialıyız. Gerek cihaz altyapısı ve malzeme çeşitliliği ve gerekse hekim deneyimi açısından değerlendirirsek ileri düzeyde bir merkez olduğumuzu söyleyebiliriz. Her türlü ileri endoskopik girişimi burada yapabiliyoruz. Daha önceleri bu hastanede Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi işlemi olarak adlandırılan safra yollarından taş çıkarma veya darlıklara müdahale etme işlemi uzun yıllar yapılmamış. Biz ünitemizin açıldığı 2018 yılından beri 3 yılda yaklaşık 2 bin 500 ERCP işlemi yaptık. Çift balonlu enteroskop dediğimiz özel bir cihazla ameliyat geçirmiş ve safra yollarının yapısı değişmiş hastalarda da ERCP gibi işlemlerin ameliyatsız olarak yapılabildiği tek merkez olduğumuzu söyleyebilirim. Biz burada 3 öğretim üyesinden oluşan bir ekip olarak görev yapıyoruz. Prof. Dr. Erkin Öztaş ve Doç. Dr. Tuncer Temel ile birlikte bu işlemleri gerçekleştiriyoruz. Bu ekibin tanınması nedeniyle de Türkiye'nin her yerinden hastalar ERCP, Endoskopik ultrasonografi ve ESD (sindirim sistemi yüzeyel tümörlerinin endoskopik olarak ameliyatsız çıkartıldığı işlem) gibi işlemler için Eskişehir'e merkezimize yönlendiriliyor" dedi.

Üç yılda Türkiye'de merkez haline geldi
Üç yılda Türkiye'de merkez haline geldi
Üç yılda Türkiye'de merkez haline geldi
Üç yılda Türkiye'de merkez haline geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Güçlü

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