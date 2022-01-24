Üç Kuruş yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Üç Kuruş bugün var mı? Üç Kuruş 11. bölüm bugün var mı? Üç Kuruş yeni bölüm fragmanı izle!

Üç Kuruş hangi gün izleyiciler tarafından araştırılmakta. Ekranların sevilen dizisi Üç Kuruş bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Üç Kuruş dizisi izlemek isteyen izleyiciler Üç Kuruş yeni bölüm ne zaman, Üç Kuruş 11. bölüm bugün var mı, Üç Kuruş yeni bölüm fragmanı izle! Üç Kuruş bugün var mı? Üç Kuruş son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Üç Kuruş bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Üç Kuruş dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Üç Kuruş yeni bölüm ne zaman, Üç Kuruş bugün var mı, Üç Kuruş 11. bölüm bugün var mı? Üç Kuruş yeni bölüm bugün mü? Üç Kuruş yeni bölüm fragmanı izle! Üç Kuruş yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un 10. Bölümünde; İrfan, Efe'yi öldürmek için gizlice evine girer. Ama Efe'nin gizli ajandasıyla karşılaşınca, ona önemli bir mesaj bırakır. Efe, İrfan'ın mesajını çözmek için Kartal'a geldiğinde, Kartal'la Nezih arasında başlayan savaşı öğrenir. Kartal savaşın sonunu galip olarak görmeye, Efe ise kimse zarar görmeden savaşı bitirmeye kararlıdır. Leyla'nın uyarılarına rağmen planını hayata geçiren Efe, kendisini büyük bir değişimin eşiğinde bulur. Kartal, Nezih'le savaşında hayatta kalabilmek için zekası kadar Bahar'a ihtiyacı olduğunu anlar. İrfan ise hiç kimsenin beklemediği bir manevrayla yeni oyununun ilk hamlesini yapar.

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üç Kuruş'un heyecan ve aksiyon dolu yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Kartal ve Efe'nin çatışmaya girdiği tanıtım gerilimi yüksek anlara sahne olurken Efe'nin müdürüne silahlara takip cihazı koyduğunu söylemesi dikkat çekiyor. Efe'nin konuşması üzerine kapının önünde bekleyen Leyla'nın şoke olmuş hali ise akıllara "Leyla, Efe'nin polisliği bırakmadığını öğrendi mi?" sorusunu getiriyor.

ÜÇ KURUŞ 11. BÖLÜM BUGÜN VAR MI?

Üç Kuruş bugünkü yayın akışında yer aldı. Üç Kuruş yeni bölümüyle saat 20.00'da Show TV ekranlarında. İşte yayın akışı:

Show TV 24 Ocak yayın akışı:

00:00 Çinli Satıcı

02:15 Üç Kuruş

05:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

08:00 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç'la Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Üç Kuruş

ÜÇ KURUŞ KONUSU NE?

Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) - Çıngıraklı mahallesinin lideri.

Efe Tekin (Ekin Koç) - Organize Büro'nun asi, idealist komiseri.

İrfan (Diren Polatoğulları) - Seri katil.

Bahar (Nesrin Cavadzade) - Nezih'in kızı.

Leyla (Aslıhan Malbora) - Kartal'ın kız kardeşi.

Neriman (Nursel Köse) - Kartal'ın halası.

Oktay (Civan Canova) - Kartal'ın babası.

Nezih (Zafer Algöz) - Bahar'ın babası.

Yardımcı karakterler

Ruşen (Mustafa Kırantepe)

Şesu (Uğur Yıldıran)

Batu (Aytaç Uşun)

Mesut (Cenk Kangöz)

Hazal (Tuğçe Yolcu)

Bülent (Burak Altay)

Şahin (Umutcan Ütebay)

Halide (Damla Makar)

Nesrin (Melisa Yıldırımer)

Semiha (Süreyya Kilimci)

Konyalı (Alişan Uğur)

Sahir (Muttalip Müjdeci)

Peri (Asena Girişken)

Mirsad (Erkan Üçüncü)

Neşe (Aylin Engör)

Kamil (Volkan Kıran)

Ahmet (Özkan Özipek)

Seco (Ömer Çobanoğlu)

Hüseyin (Ömer Civan Şit)

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