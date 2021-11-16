Üç Kuruş dizisinde 2 ay önce hayatını kaybeden Ferhan Şensoy anıldı

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse'nin paylaştığı Üç Kuruş dizisi dün akşam 3 bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Seri katili bulmak için araştırmalara başlayan Efe, Konyalı ve Kartal'la işbirliği yaptı.

FERHAN ŞENSOY ANILDI

Efe'nin GBT kayıtlarına ulaştığı sahnede, ' Ferhan Şensoy' adına sistemde arama yapıldı. Konyalı sistemde usta sanatçı Ferhan Şensoy'un fotoğrafını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Konyalı, "Ferhan Şensoy bakalım mı GBT'sine. Kralı diyorum rahmetli" dedi. Kartal ise, 31 Ağustos'ta hayatını kaybeden Şensoy'un fotoğrafını görünce şaşkınlık yaşayarak "Allah rahmet eylesin" dedi.

OKTAY, FERHAN'I BULDU

Üç Kuruş'un 3. bölümünde Neşe, Ferhan'ın adli raporuyla Kartal ve Efe'nin yanına geldi. Ferhan'ın katilinin diğer cinayetler gibi işlendiğini söyledi. Ferhan'ın ölümünden aradıkları katilin olduğunu öğrenen Kartal ve Efe büyük bir şok yaşadı. Ferhan'ın yaşadığından emin olan Oktay, araştırmalarından sonra Ferhan'ı buldu.

KARTAL GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kardeşi Ferhan'ın mezarına giden Kartal, Efe'ye geçmişlerini anlatırken gözyaşlarına da hakim olamadı.

EFE, BABASINA GÖZDAĞI VERDİ

Öte yandan babasının aracılığıyla polisliğe geri döneceğini öğrenen Efe, babasının verdiği konferansa gitti. Efe, konferansta karşısına çıktığı babasına sorular sorarak gözdağı verdi.

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