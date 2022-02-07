Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Üç Kuruş 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kuruş 13. bölüm fragmanı izle! Üç Kuruş son bölümde neler oldu? Üç Kuruş 14. bölüm yeni fragmanı ne zaman çıkacak?

ÜÇ KURUŞ 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Üç Kuruş 14. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Bugün yayınlanacak olan 13. bölümün ardından 14. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

ÜÇ KURUŞ 13. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un 12. Bölümünde; Kartal ve Efe, İrfan'ın yönlendirmesiyle Çetin'e ulaşmayı başarır. Çetin, Kartal ve Efe'nin Azade'ye karşı büyük bir zafer kazanmalarını sağlar. Ama Baybars'la kişisel bir husumeti olan Çetin'in Baybars'a giden yolda herkesten gizlediği özel bir ajandası vardır. Bahar, Adnan'ın aklını karıştırmasıyla Kartal'dan birtakım şeyler gizlemeye başlar. Leyla ise Efe'nin sırrını abisi Kartal'a söylemeye kararlıdır. Kitabında yenilgi yazmayan Azade'nin beklenmedik bir hamleyle Kartal ve Efe'ye teklifte bulunması her şeyi değiştirir.

Üç Kuruş son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üç Kuruş 13. Bölüm 2. Fragmanı yayında. 'Üç Kuruş'un 13. bölümünden heyecan ve aksiyon dolu ikinci tanıtım yayınlandı. Oktay'ın Efe'ye babalık yapamadığını söyleyerek derdini anlattığı tanıtımda Azade'nin Efe ve Kartal'a sunacağı teklif merak konusu oluyor. Azade, bir çanta dolusu parayı Kartal'a gösterirken Çetin'in Azade'yle ilgili "Bu kadının ipiyle kuyuya inilmez" sözleri dikkat çekiyor. Kartal'ın babasına sarıldığı duygusal anlar izleyicileri de derinden etkilerken, "baba" diyerek haykırması "Oktay'a ne oldu?" sorusunu akıllara getiriyor.

ÜÇ KURUŞ KONUSU NE?

Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) - Çıngıraklı mahallesinin lideri.

Efe Tekin (Ekin Koç) - Organize Büro'nun asi, idealist komiseri.

İrfan (Diren Polatoğulları) - Seri katil.

Bahar (Nesrin Cavadzade) - Nezih'in kızı.

Leyla (Aslıhan Malbora) - Kartal'ın kız kardeşi.

Neriman (Nursel Köse) - Kartal'ın halası.

Oktay (Civan Canova) - Kartal'ın babası.

Nezih (Zafer Algöz) - Bahar'ın babası.

Yardımcı karakterler

Ruşen (Mustafa Kırantepe)

Şesu (Uğur Yıldıran)

Batu (Aytaç Uşun)

Mesut (Cenk Kangöz)

Hazal (Tuğçe Yolcu)

Bülent (Burak Altay)

Şahin (Umutcan Ütebay)

Halide (Damla Makar)

Nesrin (Melisa Yıldırımer)

Semiha (Süreyya Kilimci)

Konyalı (Alişan Uğur)

Sahir (Muttalip Müjdeci)

Peri (Asena Girişken)

Mirsad (Erkan Üçüncü)

Neşe (Aylin Engör)

Kamil (Volkan Kıran)

Ahmet (Özkan Özipek)

Seco (Ömer Çobanoğlu)

Hüseyin (Ömer Civan Şit)

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