Üç Kuruş'un yıldızından 'kavga' açıklaması

Yemek öncesi oyunculardan Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nursel Köse, Aslıhan Malbora, Uraz Kaygılaroğlu objektiflere poz verip, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Nesrin Cavadzade'nin dizi yemeğine neden katılmadığına dair ise açıklama yapılmadı.

"BİRAZ ÖPTÜLER"

Yüzündeki ruj izleriyle dikkat çeken dizinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu "Evet içeride biraz öpüldüm" diye konuşurken, geçtiğimiz günlerde yönetmen Sinan Öztürk ile tartıştığı ve seti terk ettiği iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

"DARP RAPORU ALMADIM!"

Haberler in gerçeği yansıtmadığını söyleyen Kaygılaroğlu "Sinan abi beni herkesin içinde dövdü. Çukur ekibinden sağlam bir güruh var arkalarında ama tatlıyla bağlandı. Ben de darp raporu almadım" diye espri yaparak iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ekin Koç ise "Bundan sonraki süreçte hikayemiz hızlanacak. Seyircilerimizi ters köşe yapacağız. Hepsi tetikte olsun" diye konuştu.

Uraz Kaygılaroğlu'nun giyim tarzı dikkat çekti.