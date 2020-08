Ubisoft, Tom Clancy's Rainbow Six Siege sınırlı süreli etkinliğini duyurdu! M.U.T.E Protocol 5v5 modu bu hafta başlıyor Siberpunk tarzında olan yeni harita ve alan modu, 5. yıl 2. sezon ile geliyor. Rainbow Six Siege operators / operatörleri kimler? Rainbow Six Siege operatör önerisi. Tom Clancy's Rainbow Six Siege sistem gereksinimleri neler? Rainbow Six Siege yeni modda neler var?

Bilim kurgu temalı, siber punk tarzında olan 5v5 oyun modu, toplam iki hafta sürecek.Saldıran operatörler havadan gelip M.U.T.E Protocol'ü kapatmalı, savunanlar operatörler ise İletişim Kulesini her ne pahasına olursa olsun savunmalı. 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak olan etkinlik, 17 Ağustos 2020 tarihinde sonlanacak. PS4, Xbox One ve PC için ulaşılabilir olacak. Rainbow Six Siege yeni modda neler var? Operatörler, drone formu arasında geçiş yapabilir ve savunmacılar ise ağ üzerinden dijital olarak gezinmek için kurşun geçirmez kameralar ile haritayı kontrol edebilir. Twitch, Thatcher, Mozzie, Mute, Maestro, Valkyrie, Dokkaebi, Echo, Goyo, Clash, Montagne, Blitz, ve Caveira dışında tüm operatörler burada oynanabilir. Etkinlik süresi boyunca, Jackal, Lion, Ying, Kapkan, Mira, Mute, Oryx ve Vigil için yeni kaplamalar da yer alacak. RAINBOW SIX SIEGE OPERATÖR KILAVUZU/ RAINBOW SIX SIEGE OPERATÖR ÖNERİSİ Koruyucu Operatörler Rook (GIGN) Önerilen Birincil silah: MP5 hafif makineli tüfek (ACOG görüşü, dikey kavrama, flaş gizleyici) Önerilen İkincil silah: P9 Önerilen cihaz: Dikenli tel Doc (GIGN) Önerilen Birincil silah: MP5 hafif makineli tüfek (ACOG görüşü, flaş gizleyici, dikey kavrama) Önerilen İkincil silah: P9 Önerilen cihaz: Dikenli tel Kapkan (Spetsnaz) Önerilen birincil silah: 9x19VSN hafif makineli tüfek (Refleks görüş, kompansatör dikey kavrama) Önerilen ikincil silah: PMM Önerilen cihaz: Nitro Hücre Jager (GSG9) Önerilen birincil silah: 416-C Karabina saldırı tüfeği (Holografik görüş, dikey kavrama, kompansatör) Önerilen ikincil silah: P12 Önerilen cihaz: Dikenli tel Frost (JTF2) Önerilen birincil silah: 9mm C1 hafif makineli tüfek (Red dot sight, uzatılmış namlu, açılı kavrama) Önerilen ikincil silah: MK1 9mm Önerilen cihaz: Kurşun geçirmez kamera Saldırgan Operatörler Termit (SWAT) Önerilen birincil silah: 556xi saldırı tüfeği (ACOG görüşü, dikey kavrama, flaş gizleyici) Önerilen ikincil silah: 5.7 USG Önerilen cihaz: Claymore Sledge(SAS) Önerilen Birincil silah: L85A2 saldırı tüfeği (ACOG görüşü, dikey kavrama, flaş gizleyici) Önerilen İkincil silah: SMG-11 Önerilen cihaz: Frag el bombaları Twitch(GIGN) Önerilen Birincil silah: F2 saldırı tüfeği (ACOG görüşü, dikey kavrama, flaş gizleyici) Önerilen İkincil silah: P9 Önerilen cihaz: İhlal masrafı Blackbeard (NAVY SEAL) Önerilen Birincil silah: SR-25 yarı otomatik tüfek (ACOG görüşü, namlu freni, dikey kavrama) Önerilen İkincil silah: D50 Önerilen cihaz: İhlal masrafı Ash (SWAT) Önerilen Birincil silah: R4-C (holografik görüş, flaş gizleyici, dikey kavrama) Önerilen İkincil silah: 5.7 USG Önerilen cihaz: Sersemletici el bombası SİSTEM GEREKSİNİMLERİ En düşük sistem gereksinimleri İşletim sistemi: Windows 7 İşlemci : Intel Core i3 560 3.3 GHz veya AMD Phenom II X4 945 3.0 GHz RAM:6 gb Depolama alanı: 30 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 460, AMD Radeon HD 5770, ve DX11 1GB VRAM Önerilen sistem gereksinimleri İşletim sistemi: Windows 10 işletim sistemi İşlemci: Intel Core i5-2500K 3.3GHz veya AMD FX-8120 Eight-Core 2.6Ghz RAM: 8 GB Depolama alanı: 47 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 460/AMD Radeon HD 5770, ve DX11 1GB VRAM