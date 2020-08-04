Ubisoft, Tom Clancy's Rainbow Six Siege sınırlı süreli etkinliğini duyurdu! M.U.T.E Protocol 5v5 modu bu hafta başlıyor
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Ubisoft, Tom Clancy's Rainbow Six Siege sınırlı süreli etkinliğini duyurdu! M.U.T.E Protocol 5v5 modu bu hafta başlıyor

Siberpunk tarzında olan yeni harita ve alan modu, 5. yıl 2. sezon ile geliyor. Rainbow Six Siege operators / operatörleri kimler? Rainbow Six Siege operatör önerisi. Tom Clancy's Rainbow Six Siege sistem gereksinimleri neler? Rainbow Six Siege yeni modda neler var?

Ubisoft, Tom Clancy's Rainbow Six Siege sınırlı süreli etkinliğini duyurdu! M.U.T.E Protocol 5v5 modu bu hafta başlıyor
04.08.2020 10:00 | Son Güncelleme: 04.08.2020 10:16

Bilim kurgu temalı, siber punk tarzında olan 5v5 oyun modu, toplam iki hafta sürecek.Saldıran operatörler havadan gelip M.U.T.E Protocol'ü kapatmalı, savunanlar operatörler ise İletişim Kulesini her ne pahasına olursa olsun savunmalı.

4 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak olan etkinlik, 17 Ağustos 2020 tarihinde sonlanacak. PS4, Xbox One ve PC için ulaşılabilir olacak.

Rainbow Six Siege yeni modda neler var?

Operatörler, drone formu arasında geçiş yapabilir ve savunmacılar ise ağ üzerinden dijital olarak gezinmek için kurşun geçirmez kameralar ile haritayı kontrol edebilir.

Twitch, Thatcher, Mozzie, Mute, Maestro, Valkyrie, Dokkaebi, Echo, Goyo, Clash, Montagne, Blitz, ve Caveira dışında tüm operatörler burada oynanabilir.

Etkinlik süresi boyunca, Jackal, Lion, Ying, Kapkan, Mira, Mute, Oryx ve Vigil için yeni kaplamalar da yer alacak.

Ubisoft, Tom Clancy's Rainbow Six Siege sınırlı süreli etkinliğini duyurdu! M.U.T.E Protocol 5v5 modu bu hafta başlıyor

RAINBOW SIX SIEGE OPERATÖR KILAVUZU/ RAINBOW SIX SIEGE OPERATÖR ÖNERİSİ

Koruyucu Operatörler

Rook (GIGN)

Önerilen Birincil silah: MP5 hafif makineli tüfek (ACOG görüşü, dikey kavrama, flaş gizleyici)

Önerilen İkincil silah: P9

Önerilen cihaz: Dikenli tel

Doc (GIGN)

Önerilen Birincil silah: MP5 hafif makineli tüfek (ACOG görüşü, flaş gizleyici, dikey kavrama)

Önerilen İkincil silah: P9

Önerilen cihaz: Dikenli tel

Kapkan (Spetsnaz)

Önerilen birincil silah: 9x19VSN hafif makineli tüfek (Refleks görüş, kompansatör dikey kavrama)

Önerilen ikincil silah: PMM

Önerilen cihaz: Nitro Hücre

Ubisoft, Tom Clancy's Rainbow Six Siege sınırlı süreli etkinliğini duyurdu! M.U.T.E Protocol 5v5 modu bu hafta başlıyor

Jager (GSG9)

Önerilen birincil silah: 416-C Karabina saldırı tüfeği (Holografik görüş, dikey kavrama, kompansatör)

Önerilen ikincil silah: P12

Önerilen cihaz: Dikenli tel

Frost (JTF2)

Önerilen birincil silah: 9mm C1 hafif makineli tüfek (Red dot sight, uzatılmış namlu, açılı kavrama)

Önerilen ikincil silah: MK1 9mm

Önerilen cihaz: Kurşun geçirmez kamera

Saldırgan Operatörler

Termit (SWAT)

Önerilen birincil silah: 556xi saldırı tüfeği (ACOG görüşü, dikey kavrama, flaş gizleyici)

Önerilen ikincil silah: 5.7 USG

Önerilen cihaz: Claymore

Sledge(SAS)

Önerilen Birincil silah: L85A2 saldırı tüfeği (ACOG görüşü, dikey kavrama, flaş gizleyici)

Önerilen İkincil silah: SMG-11

Önerilen cihaz: Frag el bombaları

Twitch(GIGN)

Önerilen Birincil silah: F2 saldırı tüfeği (ACOG görüşü, dikey kavrama, flaş gizleyici)

Önerilen İkincil silah: P9

Önerilen cihaz: İhlal masrafı

Blackbeard (NAVY SEAL)

Önerilen Birincil silah: SR-25 yarı otomatik tüfek (ACOG görüşü, namlu freni, dikey kavrama)

Önerilen İkincil silah: D50

Önerilen cihaz: İhlal masrafı

Ash (SWAT)

Önerilen Birincil silah: R4-C (holografik görüş, flaş gizleyici, dikey kavrama)

Önerilen İkincil silah: 5.7 USG

Önerilen cihaz: Sersemletici el bombası

Ubisoft, Tom Clancy's Rainbow Six Siege sınırlı süreli etkinliğini duyurdu! M.U.T.E Protocol 5v5 modu bu hafta başlıyor

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

En düşük sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7

İşlemci : Intel Core i3 560 3.3 GHz veya AMD Phenom II X4 945 3.0 GHz

RAM:6 gb

Depolama alanı: 30 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 460, AMD Radeon HD 5770, ve DX11 1GB VRAM

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 işletim sistemi

İşlemci: Intel Core i5-2500K 3.3GHz veya AMD FX-8120 Eight-Core 2.6Ghz

RAM: 8 GB

Depolama alanı: 47 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 460/AMD Radeon HD 5770, ve DX11 1GB VRAM

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