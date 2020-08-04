Ubisoft, Tom Clancy's Rainbow Six Siege sınırlı süreli etkinliğini duyurdu! M.U.T.E Protocol 5v5 modu bu hafta başlıyor
Siberpunk tarzında olan yeni harita ve alan modu, 5. yıl 2. sezon ile geliyor. Rainbow Six Siege operators / operatörleri kimler? Rainbow Six Siege operatör önerisi. Tom Clancy's Rainbow Six Siege sistem gereksinimleri neler? Rainbow Six Siege yeni modda neler var?
Bilim kurgu temalı, siber punk tarzında olan 5v5 oyun modu, toplam iki hafta sürecek.Saldıran operatörler havadan gelip M.U.T.E Protocol'ü kapatmalı, savunanlar operatörler ise İletişim Kulesini her ne pahasına olursa olsun savunmalı.
4 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak olan etkinlik, 17 Ağustos 2020 tarihinde sonlanacak. PS4, Xbox One ve PC için ulaşılabilir olacak.
Rainbow Six Siege yeni modda neler var?
Operatörler, drone formu arasında geçiş yapabilir ve savunmacılar ise ağ üzerinden dijital olarak gezinmek için kurşun geçirmez kameralar ile haritayı kontrol edebilir.
Twitch, Thatcher, Mozzie, Mute, Maestro, Valkyrie, Dokkaebi, Echo, Goyo, Clash, Montagne, Blitz, ve Caveira dışında tüm operatörler burada oynanabilir.
Etkinlik süresi boyunca, Jackal, Lion, Ying, Kapkan, Mira, Mute, Oryx ve Vigil için yeni kaplamalar da yer alacak.
RAINBOW SIX SIEGE OPERATÖR KILAVUZU/ RAINBOW SIX SIEGE OPERATÖR ÖNERİSİ
Koruyucu Operatörler
Rook (GIGN)
Önerilen Birincil silah: MP5 hafif makineli tüfek (ACOG görüşü, dikey kavrama, flaş gizleyici)
Önerilen İkincil silah: P9
Önerilen cihaz: Dikenli tel
Doc (GIGN)
Önerilen Birincil silah: MP5 hafif makineli tüfek (ACOG görüşü, flaş gizleyici, dikey kavrama)
Önerilen İkincil silah: P9
Önerilen cihaz: Dikenli tel
Kapkan (Spetsnaz)
Önerilen birincil silah: 9x19VSN hafif makineli tüfek (Refleks görüş, kompansatör dikey kavrama)
Önerilen ikincil silah: PMM
Önerilen cihaz: Nitro Hücre
Jager (GSG9)
Önerilen birincil silah: 416-C Karabina saldırı tüfeği (Holografik görüş, dikey kavrama, kompansatör)
Önerilen ikincil silah: P12
Önerilen cihaz: Dikenli tel
Frost (JTF2)
Önerilen birincil silah: 9mm C1 hafif makineli tüfek (Red dot sight, uzatılmış namlu, açılı kavrama)
Önerilen ikincil silah: MK1 9mm
Önerilen cihaz: Kurşun geçirmez kamera
Saldırgan Operatörler
Termit (SWAT)
Önerilen birincil silah: 556xi saldırı tüfeği (ACOG görüşü, dikey kavrama, flaş gizleyici)
Önerilen ikincil silah: 5.7 USG
Önerilen cihaz: Claymore
Sledge(SAS)
Önerilen Birincil silah: L85A2 saldırı tüfeği (ACOG görüşü, dikey kavrama, flaş gizleyici)
Önerilen İkincil silah: SMG-11
Önerilen cihaz: Frag el bombaları
Twitch(GIGN)
Önerilen Birincil silah: F2 saldırı tüfeği (ACOG görüşü, dikey kavrama, flaş gizleyici)
Önerilen İkincil silah: P9
Önerilen cihaz: İhlal masrafı
Blackbeard (NAVY SEAL)
Önerilen Birincil silah: SR-25 yarı otomatik tüfek (ACOG görüşü, namlu freni, dikey kavrama)
Önerilen İkincil silah: D50
Önerilen cihaz: İhlal masrafı
Ash (SWAT)
Önerilen Birincil silah: R4-C (holografik görüş, flaş gizleyici, dikey kavrama)
Önerilen İkincil silah: 5.7 USG
Önerilen cihaz: Sersemletici el bombası
SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
En düşük sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 7
İşlemci : Intel Core i3 560 3.3 GHz veya AMD Phenom II X4 945 3.0 GHz
RAM:6 gb
Depolama alanı: 30 GB
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 460, AMD Radeon HD 5770, ve DX11 1GB VRAM
Önerilen sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 10 işletim sistemi
İşlemci: Intel Core i5-2500K 3.3GHz veya AMD FX-8120 Eight-Core 2.6Ghz
RAM: 8 GB
Depolama alanı: 47 GB
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 460/AMD Radeon HD 5770, ve DX11 1GB VRAM