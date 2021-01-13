Uber ne demek? Uber nedir, açılımı nedir?

Uber ne demek? Uber nedir, açılımı nedir sorusu merak ediliyor. Uber, İstanbul'da hizmet vermeye başladığı 2014 yılından itibaren, yolcular için popüler bir güvenli ulaşım seçeneklerinden biri olmuş ve Türkiye'de 4,5 milyondan fazla kişi tarafından kullanılmıştı.

UBER NE DEMEK?

Uber, San Francisco, Kaliforniya menşeli Amerikan uluslararası ulaşım şebekesi şirketi. Uber mobil uygulaması geliştirir, pazarlar ve işletir. 28 Mayıs 2015 itibarıyla, bu hizmet dünya çapında 58 ülkede ve 300 şehirde kullanılmaktadır. Uber'in başlamasından beri, "Uberification" olarak bilinegelen meyil ile diğer birçok şirket onun ticâri modeli benzerini veya daha iyisini yapmaya çalışmıştır.

Uber 2009'da Travis Kalanick ve Garrett Camp tarafından "UberCab" olarak kurulmuş, uygulama ertesi Haziran piyasaya çıkarımıştır. 2011'de US$49 milyon girişim sermayesi toplamıştır. 2012 itibarıyla Uber uluslararasına genişlemiştir. 2014'te araba paylaşımı ile deney yapmış ve diğer güncellemeler yapmıştır. Devamlı daha fazla sermaye toplamış, 2015 başlarında toplam 2.8 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. 2015'in sonuna kadar Uber'in $10 milyar gelir oluşturacağı tahmin edilmektedir.

Ehliyetsiz, toplum kaynaklı sürücülerin emniyetsiz ve kanun dışı iddialarına göre birçok devlet ve taksi şirketi Uber'i protesto etmiştir.

Uber ar-ge çalışmaları sonucunda otonom araç ile yolcu taşımacılığına başlamıştır. 14 Aralık 2016 tarihinde San Francisco'da otonom bir Uber aracının kırmızı ışıkta geçmesi yüzünden bir yaya ezilme tehlikesi geçirmiştir.

Uber Türkiye

Uber, 2014 Haziran ayında Türkiye'de 10 şoförle UberBLACK hizmetini başlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Aralık 2016'da tüm illere gönderdiği talimatla Uber'e korsan taşımacılık suçundan ceza kesilmesini istedi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Eylül 2017'de Uber'e dava açtı.

Uber, Eylül 2018'de e-fatura sistemine geçti.

Uber, Türkiye'de 2 bini taksi olmak üzere 8 binden fazla aktif sürücü ve 4 milyon kullanıcıya ulaştı.

Uber, İstanbul'daki XL faaliyetlerini 31 Mayıs 2019 itibarıyla durdurdu.

Uber'e kayıtlı taksi sürücüsü 4 bini geçti. Uber, talebin artmasıyla ticari taksilerden Haziran 2019 itibarıyla %5 komisyon almaya başladı.

16 Ekim 2019 tarihinde İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle Uber faaliyetlerinin durdurulmasına, mobil uygulamasına ve internet sitesine erişimin engellenmesine karar verdi.

24 Aralık 2020 tarihinde,mahkeme, Uber uygulamasına erişim engeli kararını kaldırdı.