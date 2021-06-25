TYT 2021 çıkacak soru tipleri, konular ve soru dağılımı! TYT hangi konular çıkar? YSK Matematik, Türkçe, Fen, Sosyal konu dağılımı

TYT sınavı yarın yapılacak. Öğrenciler son çalışmalarını bugün yapıyor. TYT sınavı öncesi çıkacak konular ve soru tipleri merak ediliyor. Peki, TYT, YKS, AYT hangi konular çıkacak? TYT sınav soru dağılımları nasıl olacak? YSK Matematik, Türkçe, Fen, Sosyal konu dağılımIarı nedir? TYT hangi konular sınavda çıkacak? Tüm bilgiler haberimizde...