TYF Türkiye Şampiyonası'nda kupalar sahiplerini buldu

25.11.2019 13:22 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:31

Büyükçekmece'de devam eden Türkiye Yelken Şampiyonası'nın ilk etabında dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.



Ödül törenine Büyükçekmece Kaymakamı Mehmet Özel, Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Büyükçekmece Yelken Kulübü Başkanı Sezgin Özden'in yanı sıra çok sayıda sporsever katıldı. Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz gün kısa süre izlediğim mücadelede Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bedeni idman fikri idmanla muvazi gitmelidir' sözünün birebir uygununu ben o gün gördüm. Büyükçekmece koyunda genç kardeşlerimizin hem bedenleriyle, hem rüzgarın yönüyle, hem denizin akıntısıyla hem de zihinsel düşünceleriyle Atatürk'ün işaret ettiği yönde ne kadar bilinçli gittiklerini gördüm" dedi.



"Onlara çok teşekkür ediyorum"



Büyükçekmece Yelken Kulübü Başkanı Sezgin Özden yarışa ev sahipliği yapmalarını uygun gören Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ve katkılarından dolayı Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e teşekkür etti. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ise, "Denizin üstünde 560 sporcumuz vardı. Güvenlikten, yarışın kalitesine, hakkaniyetli bir yarış çıkarmaya kadar birçok detayı ince ince düşünülmüş bir organizasyon oldu. Kulüpte burada olmamızdan mutluluk duyan yönetim ve veli kitlesi vardı. Onlara çok teşekkür ediyorum. Spora hizmet etmenin sevgisini hisseden bu tür kulüpler Türk sporunu, Türk yelkenciliğini daha yukarı taşıyacaklar ve daha çok gencimizin sporla buluşmasını sağlayacaklar" diye konuştu.



Konuşmaların ardından şampiyonaya destek veren kuruluşlara plaketleri sonrasında da dereceye giren sporculara kupaları takdim edildi. Yarışmalarda kategorilerinde birinci olan sporcular şöyle açıklandı:



"Optimist Genel kategorisinde A.R.M Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü'nden Alp Namdar, Optimist Kızlar kategorisinde İskenderun Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü'nden Firdevs Yeğin, Optimist Junior Genel kategorisinde birinci sırayı Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Ali Poyraz Özdemir aldı, Optimist Junior Kızlar kategorisinde ise Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Irmak Süvari, Laser Standard Genel kategorisinde Fenerbahçe Doğuş Yelken'den Berkay Abay, Laser Standard Genç kategorisinde Fenerbahçe Doğuş Yelken'den Yiğit Yalçın Çıtak, Laser Radial Genel kategorisinde Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Ecem Güzel, Laser Radial Kadın kategorisinde Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Ecem Güzel, Laser Radial Genç kategorisinde ise Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Alican Uğurlu, Laser 4.7 Genel kategorisinde Turgutreis Yelken Kulübü'nden Umut Eyriparmak, Laser 4.7 Kız kategorisinde Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü'nden Zülal Alev Erkan, Laser 4.7 Junior kategorisinde ise yarışları İstanbul Yelken Kulübü'nden Ali Berk Birer." TYF Türkiye Şampiyonası 30 Kasım'a kadar devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA