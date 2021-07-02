Twitter, espor ve oyun sektörlerinin 2021'in ilk yarısındaki yansıma raporunu yayınladı

Twitter'ın espor ve oyun sektörüne dair paylaştığı rapora göre 1907 Fenerbahçe, 2021'in ilk yarısında Twitter'da Türkiye'nin en çok konuşulan espor takımı oldu!

2021 için Twitter Türkiye verilerine baktığımızda ise Türkiye'nin en çok konuşulan oyunu PUBG olurken, Genshin Impact ve VALORANT, PUBG'nin hemen ardından geliyor. Bununla birlikte en çok konuşulan espor takımı ise 1907 FENERBAHÇE oldu.

2020'de oyun hakkında 2 milyardan fazla Tweet atılmıştı. 2021'de de bu muhabbet hiç aksamadan aynı hızla devam ediyor. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncular, en son gelişmeleri ve trendleri tartışmak için Twitter'dalar.Yeni oyun duyuruları, önemli e-spor etkinliklerinden en kritik anlar ve daha fazlası Twitter üstünde gerçekleşiyor.Call of Duty League ve VALORANT Şampiyonlar Turu gibi E-spor ligleri ve E3 ve Summer Game Fest gibi küresel oyun etkinliklerinin de ivmesiyle, oyun ilgili atılan tweetlerde yıllık bazda geçen yıla %18 artış yaşanıyor.

2021 için Türkiye verilerine baktığımızda ise Türkiye'nin en çok konuşulan oyunu PUBG olurken, Genshin Impact ve VALORANT, PUBG'nin hemen ardından geliyor. Bununla birlikte en çok konuşulan e-spor takımı ise 1907 FENERBAHÇE oldu.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK KONUŞULAN 10 OYUN



PUBG Genshin Impact VALORANT Counter-Strike Grand Theft Auto League of Legends FIFA Minecraft Fortnite Among Us

Bir yandan fiziksel spor müsabakalarının geri dönüşüne tanıklık ederken, diğer yandan çevrimiçi platformda gerçekleşiyor olması sayesinde ve yılın başından bu yana açılan pek çok yeni ligle birlikte e-sporların gelişiminin pandemi sürecinde sekteye uğramadığını söyleyebiliriz. Yılın ikinci yarısında da canlı e-spor etkinliklerinin etkisini takip etmeye devam edeceğiz. Burada 2021'de şimdiye kadar hakkında en çok Tweet atılan sporcular, ligler ve takımlar da dahil Twitter'daki E-Spor sohbeti hakkındaki bazı önemli bilgiler şöyle;

TÜRKİYE'DE EN ÇOK KONUŞULAN ESPOR TAKIMLARI

1907 Fenerbahçe MAD Lions FNATIC G2 Esports Gambit Cloud9 Astralis BIG Schalke 04 Esports Guild Esports

2020 kesinlikle Animal Crossing: New Horizons yılıydı fakat bu yıl herkesin aklında olan yeni bir oyunumuz var. Genshin Impact! İşte 2021'de şimdiye kadar video oyunları hakkında en çok Tweet atılan oyunlar ise şöyle:

DÜNYADA HAKKINDA EN ÇOK TWEET ATILAN VİDEO OYUNLARI (YTD)

Genshin Impact Apex Legends Ensemble Stars! Final Fantasy Animal Crossing Knives Out Fortnite Monster Hunter Fate/Grand Order Minecraft

Ayrıca, bu yıl sahnede çok sayıda yeni oyun kişiliğinin patladığını ve mevcut kişiliklerin yeniden canlandığını görüyoruz. İşte 2021'de şimdiye kadar hakkında en çok Tweet atılan oyun kişilikler şunlar oldu.

OYUN KİŞİLİKLERİ HAKKINDA EN ÇOK KONUŞULANLAR

Colon (@Colon56N)

Quackity (@Quackity)

Ibai (@IbaiLlanos)

Corpse Husband (@Corpse_Husband)

GeorgeNotFound (@GeorgeNotFound)

Dream (@Dream)

Valkyrae (@Valkyrae)

Technoblade (@Technothepig)

El Rubius (@Rubiu5)

Kiyo (@ kiyo_saiore)

TWITTER SPACES'TE DE GÜNDEM OYUNLAR

Twitter Spaces yalnızca kısa bir süredir hayatımızda fakat şimdiye kadar oyun topluluğundan bazı harika sohbet odalarının çıktığını görüyoruz. İşte oyun yaratıcılarından en çok dinlenen ilk 5 Spaces:

EN ÇOK DİNLENEN 5 SPACES HOST'U

Ranboo (@Ranboosaysstuff) – Lansmandan beri Space'in en çok dinlenen ikincisi Tubbolive (@TubboLive) Alpharad (@Alpharad) BadboyHalo (@BadBoyHalo) Class (@Class)

HAKKINDA EN ÇOK KONUŞULAN ESPOR SPORCULARI (KÜRESEL)

Mongraal (@Mongraal) Benjyfishy (@benjyfishy) Bugha (@Bugha) FalleN (@FalleNCS) Scump (@scump) mitr0 (@mitr0) TenZ (@TenZOfficial) Zayt (@zayt) Rekkles (@RekklesLoL) Clayster (@Clayster)

HAKKINDA EN ÇOK TWEET ATILAN ESPOR TAKIMLARI (KÜRESEL)

LOUD esports (@LOUDgg) paiN Gaming (@paiNGamingBR) FaZe Clan (@fazeclan) G2 Esports (@G2esports) Furia (@FURIA) Flamengo Esports (@flaesports) Team Liquid (@TeamLiquid) Fnatic (@fnatic) T1 (@T1) Cloud9 (@Cloud9)

EN ÇOK KONUŞULAN ESPOR LİGLERİ (KÜRESEL, YTD)

CBLOL (@CBLOL) Call of Duty League (@CODLeague) Overwatch League (@OverwatchLeague) VALORANT Champions Tour (@VALORANTEsports) League of Legends European Championship (@LEC)

E3, bu yıl 12- 15 Haziran tarihleri arasında yalnızca dijitalde yayınlanan formatta geri dönüşünü yaptı. Etkinliğin izlenme yeri fark etmeksizin 4 gün boyunca dünya çapındaki 30 trendin 26'sı bir noktada etkinlikle alakalı olmasıyla Twitter domine edildi. İşte #E32021'den bazı önemli bilgiler.

E3'TE EN ÇOK KONUŞULAN OYUNLAR

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Sequel Elden Ring Battlefield 2042 Halo Infinite Forza Horizon 5

CBLOL: En Çok Bahsedilen Takımlar

LOUD esports (@LOUDgg)

paiN Gaming (@paiNGamingBR)

Flamengo Esports (@flaesports)

Furia (@FURIA)

INTZ (@INTZ)

Call of Duty Ligi: En Çok Bahsedilen Takımlar

OpTic Chicago (@OpTicChi)

Atlanta FaZe (@ATLFaZe)

NY Subliners (@subliners)

Dallas Empire (@DallasEmpire)

Toronto Ultra (@TorontoUltra)

VALORANT Şampiyonlar Turu: En Çok Bahsedilen Takımlar

Sentinels (@sentinels)

Crazy Raccoon (@crazyraccoon406)

FNATIC (@FNATIC)

Version1 (@version1gg)

Team Liquid (@liquidvalorant)

League of Legends Avrupa Şampiyonası: En Çok Bahsedilen Takımlar

G2 Esports (@g2esports)

MAD Lions (@madlions_lolen)

FNATIC (@FNATIC)

Rogue (@rogue)

Schalke 04 Esports (@s04esports)

Henüz yılın daha yarısı geçmiş de olsa ikinci yarıda da hâlâ dört gözle bekleyecek çok şey var. Gamescom Ödülleri gibi daha fazla oyun etkinliğinin yanı sıra Call Of Duty Ligi, League of Legends Esports, Overwatch Ligi ve VALORANT Şampiyonlar Turu'ndan çok sayıda espor içeriği için Twitter yine ana konuşma alanlarından biri olacak.

Kaynak: Bültenler