TVHB Başkanı Eroğlu, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

Türkiye Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Türk milletinin ve gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Türkiye Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Türk milletinin ve gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

TVHB Başkanı Eroğlu, 19 Mayıs 1919'un bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, Türk milletinin bağımsızlığını kazanmada ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda atılmış en önemli adım ve tarihin adıdır. Tarihini bilen, özüne sahip çıkan ve bunu yeni kuşaklara aktarmayı başaran milletler tarihin sonuna kadar var olmayı başaracak olan milletlerdir" ifadelerini kullandı.

TVHB Başkanı Eroğlu yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"Bu tarihte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla oluşan Milli Mücadele ruhu, yakılan bağımsızlık meşalesi kısa sürede tüm yurda yayılarak, bir milletin direniş destanına dönüşmüştür. 19 Mayıs 1919 tarihi Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturmaktadır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Türk gençliğine terk edip bıraktığımız vicdani emanet, yalnız ve daima galip olmaktır ve eminim daima galip olacaksınız' sözüyle gençliğe olan güvenini, 'Bütün ümidim gençliktedir' sözüyle de beklentilerini dile getirmiştir. Atatürk'ün bu tarihi, Türk Gençliği'ne armağan etmesi de bu bakımdan büyük anlam taşımaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle 102. yılında, Yüce Milletimizin ve gençlerimizin Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, gençlerimize başarılar diliyoruz."

Eroğlu, Türkiye için bağımsızlık meşalesini yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatani görevini yaptıkları sırada şehitlik mertebesine ulaşan tüm şehitleri sonsuz rahmet, minnet ve saygıyla andığını aktardı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı