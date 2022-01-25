TV Yayın Akışı! 25 Ocak Salı bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV bugünkü TV yayın akışı!
25 Ocak 2022 Salı günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Misafir, Masterchef, Evlilik Hakkında Her Şey, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? 25 Ocak Salı TV8, Star TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 25 Ocak yayın akışı Bugün hangi diziler var? 25 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 25 Ocak Salı ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24 Ocak Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Recep İvedik 2 (Yerli Sinema)
22:15 Recep İvedik 2 (Yabancı Sinema)
00:15 Eyvah Karım (Yerli Sinema)
02:15 Gelinim Mutfakta
04:30 Asi
02:30 Kanunsuz Topraklar
05:00 Kefaret
06:00 Kadın
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:45 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
00:20 Bir Zamanlar Çukurova
03:05 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
05:20 Bir Zamanlar Çukurova
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Destan
23:45 Kardeşlerim
00:30 Kaderimin Oyunu
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Söz
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Thor: Ragnarok
22:30 Thor: Ragnarok
00:15 Gönül Dağı
02:55 Şefin Özel Konuğu
03:45 Seksenler
05:00 Aslan Ailem
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Alişan ile Hayata Gülümse
12:15 Şefin Özel Konuğu
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Masumlar Apartmanı
00:15 Survivor Ekstra
00:50 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
05:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
11:15 Survivor All Star 2022
13:30 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2022
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Üç Kuruş
02:45 Aziz
04:15 Aşk Laftan Anlamaz