Tuzlu ayran tansiyonu düşürür mü, yükseltir mi? Tansiyonu düşüren ve yükselten yiyecekler, içecekler

Tuzlu ayran tansiyonu düşürür mü, yükseltir mi? sorusu sık sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Yüksek tansiyon, hipertansiyon olarak geçmektedir. Yüksek tansiyon, kalp hastalıklarına yol açan en önemli sebeplerin başında yer almakta. Peki tansiyonu ne çıkarır? Tansiyonu ne düşürür?

TANSİYONU DÜŞÜREN YİYECEK VE İÇECEKLER

Tansiyon ilacı kullananlar da dahil olmak üzere pek çok kişi "Yüksek tansiyonu düşüren yiyecekler nelerdir?" sorusunu oldukça merak ediyor. Yüksek tansiyonu düşüren yiyecekleri doktorunuza danışarak tüketmenizi tavsiye ederiz. Limon, sarımsak, kekik, zerdeçal, muz, pancar suyu ve nar gibi yiyeceklerin tansiyonu düşürdüğü belirtilmekte. Bunun dışında şunları da deneyebilirsiniz;

Greyfurt

Greyfurt, portakal ve limon gibi turunçgiller tansiyonu düşüren güçlü bir etkiye sahiptirler. Aynı zamanda yüksek tansiyonun yol açtığı kalp hastalığıyla ilgili risk faktörlerini azaltarak sağlıklı kalmanızı sağlayacak vitaminler ve minerallerle doludurlar.

Fasulye ve mercimek

Fasulye ve mercimek; lif, magnezyum ve potasyum gibi kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan besinler açısından zengindir. Çok sayıda çalışma, fasulye ve mercimek yemenin yüksek tansiyon seviyelerini düşürmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Somon

Yağlı balıklar, kalp sağlığına önemli faydaları olan mükemmel bir omega-3 yağ kaynağıdır. Bu yağlar, iltihabı azaltarak ve damarları daraltan oksipinler adı verilen bileşiklerin seviyelerini düşürerek tansiyonu kontrol altına almaya yardımcı olur.

Antep fıstığı

Antep fıstığı, içerdiği potasyum da dahil olmak üzere kalp sağlığı ve kan basıncının düzenlenmesi için gerekli olan vitamin ile mineraller bakımından oldukça zengindir. Hatta tüm kuru yemişler arasında yüksek tansiyon üzerinde en güçlü etkiye sahiptir.

Kereviz

Kereviz, tansiyon üzerinde olumlu etkileri olabilecek popüler bir sebzedir. Kan damarlarını gevşetmeye ve tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilecek ftalid adı verilen bileşikler içerir. Araştırmacılar pişmiş kerevizin bu konuda çok başarılı olduğunu belirtiyor.

Pazı

Pazı, potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi tansiyonu düzenleyen öğelerle dolu yeşil yapraklı bir sebzedir. Bir bardak (145 gram) pişmiş pazı, günlük potasyum ve magnezyum ihtiyacınızın büyük bir bölümünü karşılar.

Kabak çekirdeği

Kabak çekirdeği küçük olabilir ancak beslenme söz konusu olduğunda marifetleri oldukça büyüktür. Kan damarlarının gevşemesi ve kan basıncının düşürülmesi için gerekli nitrik oksit üretimine katkı sunan magnezyum, potasyum ve arginin de dahil olmak pek çok öğeyi bünyesinde barındırır. Çalışmalar da kabak çekirdeği ve kabak çekirdeği yağının yüksek tansiyon için güçlü bir doğal çare olduğu gösteriyor.

Meyveler

Meyveler, yüksek tansiyon gibi kalp hastalığı risk faktörlerini azaltma potansiyeli de dahil olmak üzere pek çok faydaya sahiptirler. Meyvelere canlı renklerini veren pigmentler olan antosiyaninler, kandaki nitrik oksit seviyelerini artırarak tansiyonu düşürmeye yardımcı olurlar.

Yaban mersini, ahududu, aronya meyvesi ve çilek tansiyon düşürücü etkiye sahip meyvelerden sadece birkaçıdır.

Havuç

Çıtır çıtır, tatlı ve besleyici havuç; kan damarlarını gevşetmeye ve iltihabı azaltmaya yardımcı olan klorojenik, p-kumarik ve kafeik asitler gibi fenolik bileşiklerle doludur.

Bu sayede kan basıncını düşürmeye de yardımcı olur. Araştırmalar çiğ havucun pişmişine göre yüksek tansiyonu düşürmek için daha faydalı olduğunu ortaya koydu.

Domates

Domates ve domates ürünleri, potasyum ve karotenoid pigment likopen dahil olmak üzere birçok besin öğesi bakımından zengindir.

Özellikle likopenin yüksek tansiyon gibi kalp hastalıklarına zemin hazırlayan risk faktörleri üzerindeki iyileştirici gücü oldukça fazladır.

Brokoli

Sağlıklı bir dolaşım sistemine sahip olmak istiyorsanız mutlaka brokoli tüketin. Flavonoid antioksidanlar içeren brokoli bu sayede yüksek tansiyonu düşürmeye de yardımcı olur. Uzmanlar en az günde 2 porsiyon brokoli yemenin çok faydalı olduğu konusunda hemfikirler.

Yoğurt

Yoğurt, potasyum ve kalsiyum gibi kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan minerallerle dolu, besleyici yoğun bir süt ürünüdür.

Günde 3 porsiyon yoğurt tüketmenin yüksek tansiyon üzerinde yüzde 13 oranında düşürücü etkiye sahip olduğu belirtiliyor.

Otlar ve baharatlar

Bazı şifalı bitkiler ve baharatlar, kan damarlarının gevşemesine yardımcı olarak kan basıncını düşürmeyi sağlayabiliyorlar. Kereviz tohumu, kişniş, safran, limon otu, çörek otu, ginseng, tarçın, kakule, tatlı fesleğen ve zencefil, kan basıncını düşürme potansiyeline sahip olduğu gösterilen bitki ve baharatlar listesinde başı çekiyor.

Chia ve keten tohumu

Chia ve keten tohumları; potasyum, magnezyum ve lif dahil olmak üzere sağlıklı kan basıncının düzenlenmesi için gerekli olan besinlerle dolu küçük tohumlardır. Yapılan çalışmalar, 12 hafta boyunca keten ve chia tohumu tüketmenin kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini gösterdi.

Pancar

Kalp krizi, kalp yetmezliği ve felç başta olmak üzere kalp-damar hastalıkları, dünya çapında önde gelen ölüm nedenlerinden biridir. Hatta çoğu zaman da tüm bunların tetikleyicisi yüksek tansiyondur. Bu nedenle kan basıncını düzenlemeye yardımcı olmak için doğru adımlar atmak gerekir.

İşte pancar, bu süreci desteklemek için harika besindir. Bazı araştırmalar pancarın tansiyonu yalnızca birkaç saat içinde 4–10 mmHg'ye kadar düşürebileceğini göstermiştir.

Ispanak

Pancar gibi ıspanak da nitrat bakımından yüksektir. Aynı zamanda antioksidanlar, potasyum, kalsiyum ve magnezyum ile yüklüdür ve yüksek tansiyonu olanlar için mükemmel bir seçimdir.

Yapılan bir çalışmada, ıspanağın tansiyonu düşürmeye ve kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olan damar sertliğini de azalttığı ortaya çıktı.

TUZLU AYRAN TANSİYONU DÜŞÜRÜR MÜ, YÜKSELTİR Mİ?

Uzmanlar, halk arasında sıkça kullanılan, tuzlu ayran içilmesi veya sarımsak yenilmesi gibi yöntemlerin tansiyonu etkilemediğini belirtiyorlar. Ancak, bir kişinin tansiyonunda anlık düşüklük gözlemlendiğinde tuzlu ayran tüketebileceği de belirtiliyor. Tuzlu ayran düşük tansiyonu düzeltmekte. Eğer tansiyonunuz sürekli düşükse doktora gitmeyi ihmal etmeyin.

TANSİYONU YÜKSELTEN YİYECEKLER

Kafein içeren besinler tansiyon yükseltir. Bu yüzden kahve veya çikolata tüketimini sınırlandırmak önemlidir.

Tatlılar ve şekerli içeceklerde kan basıncını yükselteceğinden kontrollü tüketilmesi önerilmektedir.

Kırmızı et yararlı olmasıyla bilinir fakat doymuş yağ içeriğinden dolayı kırmızı et yerine balık ve tavuk eti tüketimi tercih edilmelidir.

Margarin ve diğer yağlarda yüksek tansiyona neden olabileceğinden uzak durulması gereken besinler arasındadır.

Patateste yüksek tansiyona neden olabilir özellikle kızartılmış patates hipertansiyonu destekleyen besinler arasındadır.

Sık alkol tüketimi tansiyon yüksekliğine neden olabilir.

Gazlı içeceklerde sodyum içeriğinden dolayı tansiyon yükselmesine neden olabilir.

Aşırı derecede çay tüketimi de yüksek tansiyona neden olabileceğinden kararında tüketmek gerekmektedir.

Tuz da en çok bilinen tansiyon yükselten besinler arasında yer aldığından mümkün olduğu kadar tuzdan ve tuzlu besinlerden uzak durmak gerekmektedir.

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