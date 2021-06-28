Tuzla'da, semt pazarlarında hijyen ve fiyat denetimleri yapıldı
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Tuzla'da, semt pazarlarında hijyen ve fiyat denetimleri yapıldı

Tuzla'da, semt pazarlarında hijyen ve fiyat denetimleri yapıldı
Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri, ilçenin 17 mahallesinde kurulan semt pazarlarını denetledi.

Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri, ilçenin 17 mahallesinde kurulan semt pazarlarını denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre zabıta ekipleri, semt pazarları kurulmadan önce pazar esnafına HES kodu kontrolü yaparken, gün içerisinde vatandaşların tezgah önlerinde kalabalık oluşturmaması için çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, ayrıca fahiş fiyatlarının önüne geçmek için etiket kontrolü de yapıyor.

Tuzla Belediyesi Zabıta Memuru Mustafa Karaaslanoğlu, Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın özellikle halk sağlığı ve denetimler konusunda çok hassas olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Semt pazarlarında pandemi başladığından beri ekstra yoğunluk ile denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz. Hijyen, maske, mesafe ve genel kontrollerimiz devam ediyor. Bunun haricinde pazarın genel kontrolleri var. Etiket, düzen, sabah kurulması, akşam toplanması gibi konulara ekstra dikkat ediyoruz. Pazar girişlerinde dezenfektan stantları mevcut. Vatandaşlarımız rahatlıkla kullanabiliyor."

Tuzla'da, semt pazarlarında hijyen ve fiyat denetimleri yapıldı
Tuzla'da, semt pazarlarında hijyen ve fiyat denetimleri yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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