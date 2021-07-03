Tuzla'daki özel çocuklar, kese kağıdı üreterek poşet kullanımını önlüyor

Tuzla'daki özel çocuklar, evlerinde ve Gönül Elleri Çarşısı'ndaki iyilik atölyesinde ürettikleri kese kağıdıyla poşet kullanımının önüne geçiyor.

Tuzla'daki özel çocuklar, evlerinde ve Gönül Elleri Çarşısı'ndaki iyilik atölyesinde ürettikleri kese kağıdıyla poşet kullanımının önüne geçiyor.

Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kese kağıtları ilçe esnafına satılıyor. Buradan elde edilen gelir, çocukların aile bütçelerine katkı olarak da dağıtılıyor.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, atölyede üretim yapan çocukları ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yazıcı, çarşı aracılığı ile tüm gönüllere dokunduklarını belirtti.

"Özel Çocuklar Komisyonu" tarafından takip edilen çocuklarla beraber olduklarını kaydeden Yazıcı, "Poşet yasağından sonra kese kağıdı yaparak ülke ekonomisine, karbondioksit emisyonuna ve kendi ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Onlarla çok güzel zaman geçiriyoruz. Onlarla güzel işler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, bu çalışma ile 1 tona yakın kese kağıdının işlendiğini, 200 binden fazla kese kağıdı üretildiğini belirtti.

Kese kağıtlarının esnafça satın alındığına dikkati çeken Yazıcı, bu çalışmayla ciddi katkılar sağlandığı bildirdi.

Gelirler özel çocuklar için kullanılıyor

Kese kağıdından elde edilen gelirler, özel çocukların ihtiyaçları için kullanılıyor. Tuzla Belediyesinin öncülüğünde gerçekleştirilen proje ile özel çocukların el becerilerinin geliştirilmesi, kişisel gelişimlerinin arttırılması ve kendi akranlarıyla sosyalleşmeleri hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz