Tuzla'da pazar denetimleri ile etiketsiz ürün satışının önüne geçiliyor
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Tuzla'da pazar denetimleri ile etiketsiz ürün satışının önüne geçiliyor

09.02.2021 11:44 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:19
Tuzla'da pazar denetimleri ile etiketsiz ürün satışının önüne geçiliyor

Tuzla'da kurulan semt pazarlarında Tuzla Belediyesi Zabıta Ekiplerinin yaptığı denetimler ile pazar esnafının satış yaptığı ürünlerin etiketsiz satılmasının önüne geçiliyor.

Tuzla'da kurulan semt pazarlarında Tuzla Belediyesi Zabıta Ekiplerinin yaptığı denetimler ile pazar esnafının satış yaptığı ürünlerin etiketsiz satılmasının önüne geçiliyor. Ayrıca pazar içerisinde sosyal mesafe, maske ve pazar tezgahı önünde oluşabilecek kalabalığın önüne geçiliyor.

Tuzla'nın 17 mahallesinde kurulan semt pazarlarında koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin denetimi sıklaştırılıyor. Tuzla'da kurulan semt pazarlarında Tuzla Belediyesi Zabıta Ekiplerinin yaptığı denetimler ile pazar esnafının satış yaptığı ürünlerin etiketsiz satılmasının önüne geçiliyor. Yapılan uygulama ile pazar esnafının ürünlerini fahiş fiyata satmasın engelleniyor. Ayrıca pazar içerisinde sosyal mesafe, maske ve pazar tezgahı önünde oluşabilecek kalabalığın oluşmasına izin verilmiyor. Denetimler hakkında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediyesi Zabıta Memuru Musfata Karahasanoğlu, "Pazarda en çok dikkat ettiğimiz şey, etiketler. Vatandaşlarımızın en çok şikayet ettiği konuların başında gelen fiyat etiketi konusu. Etiketleri düzenli olarak kontrol ediyoruz. Eksikleri söylüyoruz. Aynı zamanda düzen tertip, maske takmaları konusunda hepsi yeteri kadar tecrübe etti. Çoğu hastalığı geçirdi ve maske konusuna dikkat etmeleri gerektiğini biliyorlar. Biz de özellikle dikkat bu konuya dikkat ediyoruz. Pazar tezgahlarının önünde oluşabilecek yoğunluğu engellemeye çalışıyoruz" dedi. Pazarda satılan peynir, zeytin gibi açıkta satılan gıda ürünlerin paketlenerek satıldığını dikkat çeken Karahasanoğlu, "Yasaktan sonra paket dahilinde satışına izin verildi. Artık bu şekilde satışa devam ediyor. Herhangi bir problem yok. Kapalı üstü. Poşette olması, açıkta olmaması ve hava ile teması olmamasına özen gösteriyoruz" dedi.

"ÇOK UYARILIYORUZ"

Mustafa Şengül, "Denetimler çok güzel. Maske, eldiven ve hijyenik konularında olsun çok uyarılıyoruz. Çok dikkat ediyorlar. Yine etiket olsun, müşteriye davranış olsun bunlara çok dikkat ediliyor. Biz de elimizden geldiği kadar bunlara uymaya çalışıyoruz" dedi. Pazarda peynir ve çeşitlerini satan bir esnaf ise, "Daha sağlıklı olduğu için pandemi nedeniyle vakumlayarak satıyoruz. Denetimler tabi ki iyi ama öz denetim çok daha iyi. Biz kendimizi denetlersek denetimi yapan arkadaşlar da rahat ederler" dedi.

"TUZLA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI EKİPLERDEN HES KODU DENETİMİ"

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, semt pazarlarında tezgah açan esnafa HES Kodu denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerle karantinada bulunması gereken pazar esnafı ile vatandaşların temas etmesi engelleniyor.


Tuzla'da pazar denetimleri ile etiketsiz ürün satışının önüne geçiliyor
Tuzla'da pazar denetimleri ile etiketsiz ürün satışının önüne geçiliyor
Tuzla'da pazar denetimleri ile etiketsiz ürün satışının önüne geçiliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Metin Tokgöz

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