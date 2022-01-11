Son dakika gündem: TUZLA'DA ÖLDÜRÜLEN AVUKATIN KARDEŞİ: ABLAM DEFALARCA ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay dün saat 22.00 sıralarında Tuzla Cami Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız, kendisini saplantı haline getirerek ölüm tehditleri eden eski uzman çavuş olan eski nişanlısı Oktay Dönmez (29) ile restorana geldi. Bir süre sonra masaya gelen siparişlerin yenmesinin ardından Dilara Yıldız'ın 3 arkadaşı daha restorana girdi. Durumdan şüphelenen arkadaşları polise ihbarda bulundu. Daha sonra bir polis memurunun içeri girdiğini gören Dilara Yıldız ayağa kalktı. Bunun üzerine Oktay Dönmez de ayağa kalktı ve Yıldız'ın kafasına 2 el ateş etti. Yıldız yere düştükten sonra ise ateş etmeye devam etti. Daha sonra Yıldız'ın yanında bulunan arkadaşlarına silah doğrulttu. Ateş etmek istedi fakat silah ateş almadı. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Dilara Yıldız'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından adli tıp kuruma sevk edilirken, Dilara Yıldız'ın kız kardeşi Merve Yıldız konuştu.

"SİLAHI KAFASINA DAYAYIP TÜM MALINI ALMAK İÇİN İMZA ATTIRMAYA ÇALIŞIYOR EVDE. "

"DELİ TAKLİDİ YAPARAK ÇIKABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR."

"ABLAM ONU AİLESİNİN FUHUŞ ÇETESİNE ÜYE OLDUĞUNU ÖĞRENDİĞİ İÇİN BIRAKTI "

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