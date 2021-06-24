Tuzla Belediyesi'nden eğitime 76 milyon Türk lirası katkı

Tuzla Belediyesi'nden eğitime 76 milyon Türk lirası katkı Eğitim kenti Tuzla'da, eğitime büyük destek Tuzla Belediyesi'nden eğitime destek pandemi döneminde de sürüyor Tuzla Belediyesi, yüz yüze eğitimlere Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ara verildiği dönemleri...

Tuzla Belediyesi'nden eğitime 76 milyon Türk lirası katkı

Eğitim kenti Tuzla'da, eğitime büyük destek

Tuzla Belediyesi'nden eğitime destek pandemi döneminde de sürüyor

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi, yüz yüze eğitimlere Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ara verildiği dönemleri fırsata çevirerek, Tuzla'da okulların bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Ayrıca yeni bir okulun yapımı tamamlanarak tabelası asılırken, bir okulun da temeli atıldı. Tuzla Belediyesi eğitime, ilçe genelindeki 45 okulun bakım ve onarımları ile birlikte geçmiş yıllarda bazı okullara yapılan ek derslik, ek hizmet binaları ve yeni yapılacak okullarla birlikte toplam 76 milyon 643 bin Türk Lirası tutarında katkı sağladı. Ayrıca Tuzla Belediyesi, 2009 yılından itibaren 9 okulu eğitime kazandırırken bir okulun da temelini attı.

Tuzla Belediyesi, 7 üniversite, 21 lise, 28 ortaokul ve 23 ilkokul ile eğitim kenti olan Tuzla'da yüz yüze eğitimlere Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ara verildiği dönemleri fırsata çevirdi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatıyla başlayan çalışmalar neticesinde bu sene 45 okulun, bakım ve onarımları tamamlandı. 24 derslikli Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nun tabelası asılarak eğitime hazır hale getirildi. Ayrıca, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Barış Manço Ortaokulu'nun tek dersli sisteme geçebilmesi için planlanan 16 derslikli binanın temeli atıldı. Tuzla'nın Aydınlı Mahallesi'nde 24 derslikli GİSBİR Ortaokulu eğitim öğretim hayatına başlamak için gün sayarken, okullarda bulunan ek derslikler, ek hizmet binalarının bakım ve onarımları yapıldı. Tuzla Belediyesi'nin öz kaynağı ve bağışçı desteği ile Koronavirüs salgını döneminde ve geçmiş yıllarda eğitime yapılan katkı 76 Milyon 643 bin Türk Lirası'nı buldu. Ayrıca Tuzla Belediyesi, 2009 yılından itibaren 9 okulu eğitime kazandırırken bir okulun da temelini attı.

Okullara salgın döneminde hijyen ve temizlik malzemesi desteği

Tuzla Belediyesi tarafından salgın döneminde yüz yüze eğitimlerin yapıldığı dönemlerde ilçe genelinde bulunan okullara temizlik malzemesi ve hijyen malzemesi desteği verildi. Ayrıca okullarda Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte çalışmaları yapıldı.

"Eğitime desteklerimiz devam edecek"

Derslik başına öğrenci sayısını dünya standartlarına çekeceklerini belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, eğitim ve öğretim konusunda desteklerinin devam edeceğini belirterek," Geleceğin dünyasını, genç nesiller şekillendirecek. Biz de genç kardeşlerimize daha iyi eğitim almaları için eğitime yatırımlar yaparak, daha güzel bir dünya kurmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü tüm Tuzla'yı altınla kaplasak bir çocuğa yatırım yapmadığımız sürece bir anlamı yoktur. Bu prensiple gerekli olan tüm yatırımları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte yapıyoruz" dedi.

"Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz"

Dış cephe boyası Tuzla Belediyesi tarafından yapılan Çağrıbey İlkokulu'nun müdürü Avni Asıl, "Yaklaşık 12 gündür okulumuzun dış cephe boyası Tuzla Belediyemiz tarafından yapılmakta. Eğitim kenti olan Tuzlamıza kıymetli başkanımız Dr. Şadi Yazıcı'nın okullarımıza çok önemli destekleri olmaktadır. Bu amaçla okulumuzun dış cephesinin boyanmasında bizlere yardımcı oldu. Ben öğretmenlerim, öğrencilerim ve velilerim adına kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

"Verilen bu destek biz eğitimcileri çok mutlu ediyor"

Tuzla Belediyesi tarafından verilen desteğin eğitimcileri mutlu ettiğini belirten Barış Manço Ortaokulu Müdürü Nida Keskin, "Daha önce görev yaptığım yerlerde ben belediyeden maalesef çok fazla destek görememiştim. Bu anlamda Tuzla Belediyesi'nin benim için ayrı bir önemi var. Okul müdürlerinin işi gerçekten çok zor. Biz elimizden gelen çabayı göstersek bile büyüklerimizin desteği olmadan tabi ki bir yere kadar başarı sağlayabiliyoruz. Bu nedenle Tuzla'ya geldiğim zaman geldiğim nokta beni çok memnun etti. Okuldaki bütün arkadaşlarım, diğer okullardaki arkadaşlarım çok mutlu ve huzurlu çalıştığını gördü. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı başta olmak üzere eğitim camiasına verilen bu destek, biz eğitimcileri çok mutlu ediyor. Kendimizi güvende hissediyoruz. Kendimizi güvende hissettiğimiz zaman da eminim ki başarılarımız artacaktır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Ayabakan