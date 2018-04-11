Tuvalete Merhaba Platformu Yaklaşık 400 Bin Anne-Babaya Ulaştı

7. yılını tamamlayan platform, Prof. Dr. Bengi Semerci ile birlikte bugüne kadar 400 bin ailenin tuvalet eğitimi konusunda bilinçlenmesini sağladı. Bu yıl farklı dijital kanallarda aktif hale gelerek erişimi güçlenen platform, yılsonuna kadar en az 150 bin anne-babaya daha dokunmayı hedefliyor.

Türkiye temizlik kağıdı sektörünün lider markası Selpak, Prof. Dr. Bengi Semerci Enstitüsü iş birliğiyle hayata geçirdiği ''Tuvalete Merhaba'' platformunun 7. yılını kutladı. Selpak, yaşları 1 ile 3 arasında değişen çocuklara doğru tuvalet eğitimi süreci hakkında bilgi vermek ve bu yıl daha fazla aileye dokunmak için dijital mecrada yer alan platformun erişim gücünü yeni kanallar ekleyerek artırdı.

PROF. DR. BENGİ SEMERCİ: "TUVALET EĞİTİMİ ÖZGÜVENİ PEKİŞTİRİR"

Prof. Dr. Bengi Semerci, çocukta temel kişisel hijyen alışkanlıklarının genelde 24 ile 36. aylar arasında oluştuğunu belirterek şöyle dedi: "Tuvalet eğitimi doğal bir gelişim süreci olmasına karşın, bebeklikten çocukluğa geçişte özenle atlatılması gereken bir öneme sahip. Önemli, çünkü çocukların özgüvenlerinin gelişiminde bu sürecin büyük etkisi var. Bu sürecin inatla ve savaşarak değil, sevgiyle ve keyifle atlatılması gerekir."

TUVALETE MERHABA DİYEBİLMENİN PÜF NOKTALARI

"Tuvalet eğitiminin evin içindeki en önemli konu, çözülmesi gereken bir süreç şeklinde algılanması, eğitimi hem çocuk hem aile açısından zorlaştıracaktır. Sabır bu dönemin anahtar sözcüğüdür. Bu yüzden eğitimin nasıl verileceğine, çıkabilecek sorunlara yoğunlaşarak, eğitimi bir endişe nedeni, bir sorun gibi algılamamak gerekir. Unutulmamalıdır ki tuvalet eğitimi doğal sürecin bir parçasıdır. Bu nedenle çocuğun eğitim sürecindeki davranışlarına aşırı tepkiler vermemek gerekir."

YENİ EKLENEN DİJİTAL KANALLARLA BÜYÜYEREK DAHA ÇOK ANNE-BABAYA DESTEK OLACAĞIZ

Tuvalete Merhaba projesini Facebook kanalı üzerinden sürdüren Selpak, bu yıl Youtube ve Instagram sayfalarından da anne-babalara tuvalet eğitimi süreci ile ilgili destek verip, sorularını yanıtlamaya başlayacak. Amaçlarının tuvalet eğitimi sürecinde ailelerinin yanında olmak ve uzman desteğini onlar için erişilebilir kılarak yaşanan sorunlara çözüm bulmak olduğunu belirten Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Kâğıt Kategorisi Pazarlama Direktörü Aslı Biçer "2011 yılından bu yana tuvalet eğitimine başlamamış ya da tuvalet eğitiminde sorunlar yaşayan anne-babalara uzmanlarımızla birlikte destek veriyoruz. Selpak olarak, eğitimin çocukluktan başlaması gerektiğini göz önüne alarak başlattığımız bu projeyle, daha sağlıklı ve çağdaş bir toplum oluşmasına katkıda bulunuyor olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi