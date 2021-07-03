Tuşları kayısıdan olan piyano görenleri şaşkına çeviriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tuşları kayısıdan olan piyano görenleri şaşkına çeviriyor

İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Haberler | Güncel

Tuşları kayısıdan olan piyano görenleri şaşkına çeviriyor Elazığ'da çocukluğundan beri teknolojiye merakı olan 19 yaşındaki Selim Ucun isimli vatandaş, geliştirdiği yazılım ile kayısının iletkenliğinden faydalanarak tuşları kaysıdan olan elektronik piyano yaptı.

Tuşları kayısıdan olan piyano görenleri şaşkına çeviriyor

ELAZIĞ - Elazığ'da çocukluğundan beri teknolojiye merakı olan 19 yaşındaki Selim Ucun isimli vatandaş, geliştirdiği yazılım ile kayısının iletkenliğinden faydalanarak tuşları kaysıdan olan elektronik piyano yaptı. Ucun, kendisine imkan sağlanması halinde elindeki projeleri de hayata geçireceğini söyledi.

Aslen Elazığ'ın Baskil ilçesinden olan Malatya'da ailesiyle birlikte yaşayan sağlık lisesi mezunu Selim Ucun, teknolojiye olan merakı nedeni ile kimsenin aklına bile gelmeyecek bir yazılım geliştirdi. Ucun, bu yazılımda ardunio mikrodenetleyicisi, bread bood, direnç, kablo ve hoparlör kullanarak bir piyano üretti. Sıradanlığın ötesine geçen Ucun, pH'ının asite yakın olduğunu tespit ettiği kayısı ile ilgili projesini tamamlayarak tuşları kaysıdan olan elektronik piyano geliştirdi. Geliştirdiği yazılımı uçlarına taktırdığı kablolarla Baskil'e has kayısıları birleştiren Ucun, iletkenliğini sağlayıp tamamladığı piyano ile müzikal eserler çıkarabiliyor. Çevresinden olumlu tepkiler aldığını belirten genç yetenek, ileriki dönemlerde büyük bir piyano yapmayı planladığını aktardı.

"Projede Baskil'e has kayısı kullandım"

Teknolojiye küçük yaşlardan beri ilgi duyduğunu belirten Ucun, "Bu ilgi doğrultusunda böyle bir proje yapmaya karar verdim ve sonucunda başarıyla tamamladım. Bu projede aslında Elazığ Baskil'e has olan kayısıyı kullandım, kayısıyı kullanarak bir piyano yaptım. Bu piyano, hem kayısının iletkenliğini hem de insanın içindeki az da olsa gücü kullanarak sistemini oluşturuyor. Piyano sisteminde ardunio gibi elektronik malzemeler kullandım. Direnç, kablo, ardunio kartı ile bread boob tahtayı kullanarak lehim kullanmadan birbirine yapıştırdım. Bu mikro denetleyici kartı olan ardunionun içine yazmış olduğum yazılımları yükledim. Her sesin frekans aralığı var. Öğreğin, 'Do' sesinin frekansını internetten araştırarak '363' olduğunu öğrendim ve bunu ardunio üzerinde bulunan bir analog pine tanımladım. Yazılımda ise algoritma kısmına A1 ile eşleştirerek 363 frekansını ayarlayıp kayısıya bastığınızda algoritma ilk başta ardunioya geliyor. Oraya az da olsa insanın içinde iletkenlik gittiğinde denetleyiciye giden mesaj hoparlöre iletiliyor. Bunun sonucunda hangi frekansın hangi kayısıya bağlı olduğunu saptıyor. 8 notaya kadar bu nota aralığında hangi frekansı tanımladıysam veya hangi kayısıya bastıysak o şekilde ses çıkarıyor" dedi.

"Destek verilirse daha güzel çalışmalar yapabilirim"

İyi tepkiler aldığını ve destek verilirse daha güzel çalışmalar yapmayı hedeflediğini dile getiren Ucun, "Bu projeyle hem Elazığ Baskil'in kayısısını kullanmış oldum hem de kayısının teknolojiyle buluşmasını gerçekleştirdim. İnşallah daha iyi ve güzel yerlere ulaşacağımı düşünüyorum. Hem ailem hem de arkadaşlarımın destekleriyle sosyal mecralarda yayınlanınca buralara kadar geldik. İnsanlara, kayısının teknolojik bir düzlem içerisinde göstermiş oldum. Çok ilginç yorumlar aldım. 'Çok iyi', 'Süper', 'İnşallah daha güzel yerlere gelirsin' ve 'Süper olmuş' diyenler oldu. İnsanlar hakikaten şaşırıyor çünkü pek olmayan bir şey ve kayısı hiç kullanılmamış. İmkan olursa daha da güzel şeyler yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Tuşları kayısıdan olan piyano görenleri şaşkına çeviriyor
Tuşları kayısıdan olan piyano görenleri şaşkına çeviriyor
Tuşları kayısıdan olan piyano görenleri şaşkına çeviriyor
Tuşları kayısıdan olan piyano görenleri şaşkına çeviriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Muharrem İnce Mehmet Kasapoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İbrahim Selim Mehmet Ali Erbil Armağan Çağlayan Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Erol Bulut Salih Uçan Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tuşları kayısıdan olan piyano görenleri şaşkına çeviriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 10:28:01. #1.14#

title