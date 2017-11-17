Tuşba Belediyesi'nden 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması

VAN (İHA) – Van merkez Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Van Fotoğrafçılar Derneği (VANFOD) ortaklaşa "Cennet Vatanım Türkiye" temalı 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenliyor.



Bir kahvaltı salonunda yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelen Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, düzenlenecek olan fotoğraf yarışmasıyla ilgili bilgi verdi. Konu ile ilgili açıklama yapan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe; biyolojik çeşitlilik bakımından Avrupa ve Ortadoğu'nun en zengin ülkelerinden olan Türkiye'nin güzelliklerini tüm dünyaya göstermek amacıyla bu yarışmayı düzenlediklerini söyledi. 21 Kasım tarihinde başlatılacak fotoğraf yarışmasının 02-06 Nisan 2018 tarihine kadar devam edeceğini belirten Başkan Özgökçe, "Fotoğrafçılık çok önemlidir. Geldiğimiz günden beri Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğümüz, Van Fotoğrafçılar Derneği, üniversitemizle birlikte halkımızın hayat standartlarını artıralım dedik. Var olan güzelliklerimizi başta Tuşba'mızın, Van'ımızın, cennet vatanı olan Türkiye'mizin güzelliklerini tüm dünya tanıtmayı amaçladık. Bunun en güzel yolu fotoğrafçılarımızla birlikte bu esrarengiz güzellikleri sadece yerinde değil, çektikten sonra tüm dünyaya tanıtıp, gösterebilmektir amacımız. Bu noktada Kültür ve Sosyal İşlerimi Müdürlüğümüz ile Van Fotoğrafçılar Derneği ortaklaşa kurslar gerçekleştirdik. Bu kurslarda da amacımız şuydu; herkes fotoğraf çekiyor, öyle bir zaman geldi ki cep telefondan dahi sürekli fotoğraflar çekiliyor" dedi.



Yarışma jürileri arasından İranlı fotoğraf sanatçılarının da olacağına işaret eden Başkan Özgökçe, "Burada kurslar gerçekleştiriyoruz. Tuşba Belediyesi olarak, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz ve diğer müdürlüklerimizi kendileriyle ilgili gerek İŞKUR, gerek Halk Eğitim Merkezi, gerekse üniversite hangi birimle ortaklaşa kurs gerektiriyorsa binlerce kardeşimize sertifika verme imkanı bulduk. Bu kadar güzellikler içerisinde insanlarımızı yarıştıralım. Yarışmanın en büyük gayesi budur. Var olan güzelliği belli bir jüri heyeti içerisinde seçip bütün dünyaya tanıtmak. Tuşba Belediyesi ve Van Fotoğrafçılar Derneğinin 'Cennet Vatanım Türkiye' başlıklı fotoğraf yarışmasının tüm Türkiye tanıtımını ve uluslararası çalışma anlamında da Van'da ve komşumuz İran'da ses getirmesi anlamında orada da jürilerimiz ve katılımcılarımız olacaktır. Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Van Fotoğrafçılar Derneği ile birlikte nasip olursa 21 Kasım 2017 tarihinde başlatacağız. Yetiştirebilirsek 2 Nisan 2018 yılında yani Van'ın kuruluşunun 100'üncü yılında çok önemli etkinlikler gerçekleştirilecektir. Bu etkinlikler çerçevesinde dereceye giren kardeşlerimizi halkımızın huzurunda ödüllerini vereceğiz" şeklinde konuştu.



Türkiyeli olarak yaşamanın güzelliğini anlatan fotoğraflarla büyük bir Türkiye mozaiği oluşturmak istediklerini sözlerine ekleyen Başkan Özgökçe, "Sibirya'dan çöllere kadar ya da İspanya'dan Çin Seddine kadar var olan bütün biyolojik çeşitliliği siz bu ülkede bulabiliyorsunuz. Bu cennet vatanımızı bütün dünyaya daha iyi nasıl tanıtabiliriz diye fotoğraf yarışmamızın başlığını 'cennet Vatanım Türkiye' olarak belirledik. Burada Türkiye'nin her tarından bu yıl daha fazla katılımcıyla fotoğraf yarışmamızı tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.



Öte yandan yarışma sonucunda dereceye girenlere arasında birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye bin TL, mansiyon ödülü 500 TL, Tuşba Belediyesi özel ödülü 500 TL ve 20 adet sergileme ödülüne 150 TL ile ödüllendirileceği belirtildi.



Yarışma sonuçlarının değerlendirilmesi ve duyurusu ile ilgili ise şu bilgiler verildi: "Yarışma sonuçları basın yoluyla Tuşba Belediyesi'nin resmi adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren ve sergileme alan katılımcılara ödülleri düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir. Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra Seçici Kurulun takdiri ile belirlenecektir. Seçici kurul tarafından dereceye layık bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır." - VAN