TÜSAD: "Kovid-19 salgını sürecinde akciğer kanseri hastaları desteklenmeli"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› TÜSAD: "Kovid-19 salgını sürecinde akciğer kanseri hastaları desteklenmeli" - Haberler
Koronavirüs, Türkiye, Güncel

TÜSAD: "Kovid-19 salgını sürecinde akciğer kanseri hastaları desteklenmeli"

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Akciğer Kanseri Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edilen süreçte, akciğer kanseri hastalarının mutlaka desteklenmesi, tanı ve tedavide gecikmelere izin verilmemesi gerektiğini bildirdi.

01.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:50
TÜSAD:

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Akciğer Kanseri Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edilen süreçte, akciğer kanseri hastalarının mutlaka desteklenmesi, tanı ve tedavide gecikmelere izin verilmemesi gerektiğini bildirdi.

Yılmaz, Kanser Haftası kapsamında yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsün akciğer kanserli hastaların tanı ve tedavilerinde gereksiz gecikme ve ertelemelerin olmasına müsaade etmeyecek tedbirlerin hastaneler tarafından alınmasının önemine dikkati çekti.

Sağlık gücünün önemli bir kısmının salgın için harcandığı bugünlerde akciğer kanseri hastalarının da ihmal edilmemesi, desteklenmesi gerektiğini belirten Yılmaz, "Hasta yakınlarımıza düşen öncelikli görev, akciğer kanseri kliniklerindeki hasta ziyaret ve refakatçi kısıtlamalarına uyum sağlamaktır. Koronavirüs yakınmaları ile hastaneye başvuran hastalarımız triyaj ekibine mutlaka kanser hastalığı varlığını söylemelidir." uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Ufuk Yılmaz, salgın nedeniyle onkolojik tedavilerin ertelenmesi veya geciktirilmesi ile akciğer kanserli hastaların tedavi şansını kaybetmelerine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı. Yılmaz, "Zamanında müdahale edilmez ise hastalığın getireceği sağlık problemleri ve yaşam süresi kayıpları ile olası Kovid-19 riskleri, hasta yönünden değerlendirilmeli ve hasta/hasta yakınları ile paylaşılmalıdır. Hasta yakınlarının, hasta için sağlayabileceği destek ve izolasyon tedbirleri de göz önüne alınarak uygun strateji seçilmelidir." ifadelerini kullandı.

"Yeni enfeksiyonların ortaya çıkışı engellenmelidir"

Prof. Dr. Yılmaz, hastaların uzaktan çözülebilecek sorunları ve merak ettikleri için hastanelerin uzaktan danışma sistemleri oluşturmasının yararlı olabileceğini kaydetti.

Tedavi sürecindeki hastaların ve yakınlarının izolasyonlarının tam ve eksiksiz yapılmasına dikkati çeken Yılmaz, şu uyarılarda bulundu:

"Gereksiz ziyaretler ve dışarıya çıkışlar kesinlikle önlenerek, yeni enfeksiyonların ortaya çıkışı engellenmelidir. Kovid-19 hastalığı mevcut akciğer kanserli hastalar izole edilerek tedavi rehberlerine uygun şekilde tedavi edilmelidir. Bu dönemde, kemoterapi ve immünoterapiler uygulanmamalıdır. Hedefe yönelik tedavilere Kovid-19 hastalığının durumuna göre karar verilmelidir. Kovid-19 hastalığı geçtikten makul bir süre (örneğin 4 hafta) sonra hastalar tedavilerin başlanabilmesi için değerlendirilmelidir."

"Bu dönem için sigara acilen bırakılmalıdır"

Koronavirüs salgınının yoğun olarak yaşandığı günlerde kanser hastalarının güvenliğinin daha da önem kazandığını vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz, şunları aktardı:

"Hem kanser hem de anti-kanser tedaviler ve cerrahi uygulamaların neden olduğu bağışıklık sistemindeki baskılanmalar, kanser hastalarını enfeksiyonlara daha hassas hale getiriyor. Ancak kanser hastalarında Kovid-19 hastalığına yakalanma ve şiddetli geçirme riskinin daha yüksek olduğuna dair bilgiler henüz güvenilir bulunmuyor. Sigaranın çok önemli bir risk faktörü olması ve Kovid-19 hastası kanserlilerin aynı zamanda sigara içiyor olması, net bir sonuca ulaşılmasını engelliyor. Sigaranın bu etkisi nedeniyle tüm sağlıklı ve hasta bireylerin en azından bu dönem için acilen sigarayı bırakmaları şiddetle önerilmelidir."

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı! Haberler
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı!
Süpermen, koronavirüse karşı İstanbul'da sokağa indi Haberler
Süpermen, koronavirüse karşı İstanbul'da sokağa indi
Koronanın vurduğu ABD'de durumun vahametini en iyi anlatan kare! Haberler
Koronanın vurduğu ABD'de durumun vahametini en iyi anlatan kare!
Karantinadaki oğluna kavuşan baba: Kokusunu içime çekememek ölümdü Haberler
Karantinadaki oğluna kavuşan baba: Kokusunu içime çekememek ölümdü
Soylu, İmamoğlu'nun 'komplo' iddialarına yanıt verdi: Akıl ziyanı bir iş Haberler
Soylu, İmamoğlu'nun 'komplo' iddialarına yanıt verdi: Akıl ziyanı bir iş
Koronavirüs testi pozitif çıkan HDP'li başkan tahliye edildi Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan HDP'li başkan tahliye edildi
Sivas Suşehri'nde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı
Sivas Suşehri'nde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı
İspanya'da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki hasta, alkışlarla taburcu oldu
İspanya'da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki hasta, alkışlarla taburcu oldu
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı
İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı
Polis, koronavirüs yasağını hiçe sayıp kahvehanede oturan 26 kişiye para cezası kesti
Polis, koronavirüs yasağını hiçe sayıp kahvehanede oturan 26 kişiye para cezası kesti
İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı
İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı
Son Dakika: İspanya'da salgından ölenlerin sayısı 10 bine yaklaştı
Son Dakika: İspanya'da salgından ölenlerin sayısı 10 bine yaklaştı
Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
Twitter ve Facebook, dünya liderlerinin asılsız koronavirüs paylaşımlarını sildi
Twitter ve Facebook, dünya liderlerinin asılsız koronavirüs paylaşımlarını sildi
10 gün içinde 2.200 kişiyi işe alan Migros 1.000 kişiye daha istihdam sağlayacak
10 gün içinde 2.200 kişiyi işe alan Migros 1.000 kişiye daha istihdam sağlayacak
Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir
Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
AK Partili Göksu'dan dolu otobüsler için 'Organize kötülük' diyen İmamoğlu'na yanıt geldi
AK Partili Göksu'dan dolu otobüsler için "Organize kötülük" diyen İmamoğlu'na yanıt geldi
İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti
İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti
BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı
BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor
Bakkal sahibi, koronavirüs nedeniyle siparişleri koyduğu sepeti müşterilerine sopa ile uzatıyor
Bakkal sahibi, koronavirüs nedeniyle siparişleri koyduğu sepeti müşterilerine sopa ile uzatıyor
Taciz iddiasıyla suçlanan şahıs, polisleri görünce kendisini eve kilitledi
Taciz iddiasıyla suçlanan şahıs, polisleri görünce kendisini eve kilitledi
Bilim Kurulu üyesi Yamanel koronavirüsten ölenlerin toprağa gömülmesine ilişkin: Virüsün topraktan çıkma ihtimali yok
Bilim Kurulu üyesi Yamanel koronavirüsten ölenlerin toprağa gömülmesine ilişkin: Virüsün topraktan çıkma...
Yasağı ihlal eden yaşlı vatandaş, evine dolmuşla dönmek istedi: Arabanız benzin yakıyor, devlete zarar vermeyelim
Yasağı ihlal eden yaşlı vatandaş, evine dolmuşla dönmek istedi: Arabanız benzin yakıyor, devlete zarar...
Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı
Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti
Kızılay Genel Başkanı Kınık: Koronavirüs nedeniyle kan bağışı ve stoklar yarıya düştü
Kızılay Genel Başkanı Kınık: Koronavirüs nedeniyle kan bağışı ve stoklar yarıya düştü
Sakaryalı çift, koronavirüsten korunmak için ormanın ortasına yapıkları ağaç evde kalıyor
Sakaryalı çift, koronavirüsten korunmak için ormanın ortasına yapıkları ağaç evde kalıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Zekeriya Birkan Mehmet Cahit Turhan
Magazin Guido Senia Seren Serengil Chloe Loughnan Nurgül Yeşilçay
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Radamel Falcao Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Milli Polis Türk Lirası Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: TÜSAD: "Kovid-19 salgını sürecinde akciğer kanseri hastaları desteklenmeli" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 14:56:56. #1.14#
title