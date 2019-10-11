TÜRSAB Heyeti Dalyan'da turizmcilerle bir araya geldi

11.10.2019 13:42

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Bilir ve Nezih Hacıalioğlu'ndan oluşan TÜRSAB Heyeti, Batı Akdeniz BTK Başkanı Özgen Uysal'ın ev sahipliğinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında Dalyan'da faaliyet gösteren seyahat acenteleriyle bir araya geldi.



TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Dalyan Mahallesinde bir restoranda düzenlenen toplantıda, yeni yasa tasarısı ile ilgili süreç, kaçak faaliyete karşı yürütülen çalışmalar ve TÜRSAB'ın yükselen marka değeri hakkında ayrıntılı bilgilendirmelerde bulundu.



Bağlıkaya, yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nda ülkenin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerine muvaffakiyetler diledi. Birliği, dijital çağa uygun kurumsal bir yapıya kavuşturmak için neler yaptıklarını anlatan Bağlıkaya, acentelerin daha kazançlı hale gelmesi için yakın zamanda hayata geçirecekleri projelerle ilgili de bilgi verdi. Yeni yasa beklentisi içinde olan acentelerin bu konuyla ilgili sorularına da yanıt veren Bağlıkaya, kaçakla mücadele konusunda önemli adımlar atıldığına dikkat çekti.



Yeni yasa çalışmasının hayati önem taşıdığına vurgu yapan Bağlıkaya "Size söz veriyorum, yasa çıkarsa kaçak tur iki haftada bitecek. Kimse 60 gün aracının bağlanması göze alarak kaçak tur düzenlemez" diye konuştu.



TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, "Mavinin her tonunu barındıran bozulmamış doğası, eşsiz güzellikleriyle turistlerin uğrak noktalarından biri olma özelliği taşıyan Dalyan'ı ziyaret ederek, meslektaşlarımızla buluştuk. Dayanışma içerisinde fikirlerimizi paylaştığımız toplantımıza; Allah Türk Silahlı Kuvvetlerimizi muzaffer kılsın diyerek, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Kahraman Mehmetçiklerimize muvaffakiyetler dileyerek başladık. Toplantımız kapsamında Bakanlığımızda beklemede olan yeni yasa tasarımız ile ilgili yaşanan süreçteki tüm ayrıntıları, Birliğimize kazandırdığımız kurumsal kimliği ve kaçak faaliyete karşı devam eden mücadelemizi anlattık. Ev sahipliğiyle yanımızda olan Batı Akdeniz BTK Başkanımız Özgen Uysal başta olmak üzere, dostlukları ve destekleriyle bizleri yalnız bırakmayan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum"diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA