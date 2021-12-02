Türksat 5b, 2021 Sonu; Türksat 6a 2023'te Uzaya Fırlatılacak

Türkiye'nin uzay çalışmalarıyla ilgili son açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'dan geldi.

Karaismailoğlu, "Türksat 5A'yı 28 Haziran 2021 tarihinde hizmete aldık. 5B'nin de üretimini tamamladık, 2021 yılı sonunda uzaya göndereceğiz. Türkiye'nin en büyük Ar-Ge projelerinden biri Yerli Haber leşme Uydusu Türksat 6A'yı da 2023 yılında uzaya fırlatmayı planlıyoruz" dedi.

ABONE SAYISI 78,5 MİLYON

Bakan Karaismailoğlu, mobil abone sayısının 28 milyondan 84,6 milyon seviyesine ulaştığını kaydetti ve ekledi:

"Vatandaşın hizmetine sunduğumuz 4.5G hizmetinden faydalanan abone sayısı 78,5 milyonu aştı. Ulusal Siber Güvenlik Organizasyonunu oluşturduk. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve Siber Olaylara Müdahale Ekiplerini (SOME) kurduk. Siber olaylara 7/24 müdahale edebiliyoruz. Uydu haber leşme kapasitemizi geliştirmeye devam ediyoruz."

"8 Ocak 2021 tarihinde uzaya gönderdiğimiz Türksat 5A'yı 28 Haziran 2021 tarihinde hizmete aldık. 5B'nin de üretimini tamamladık, 2021 yılı sonunda uzaya göndereceğiz. Türkiye'nin en büyük Ar-Ge projelerinden biri Yerli Haber leşme Uydusu Türksat 6A'yı da 2023 yılında uzaya fırlatmayı planlıyoruz."

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