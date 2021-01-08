Türksat 5A özellikleri nedir? Görev süresi kaç yıl olacak? Türksat 5A uydusu fırlatıldı mı? Nereden fırlatıldı?

Türksat 5A uydusu, SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral üssünden başarılı şekilde fırlatıldı. Bakan Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusunun fırlatılmasını Ankara'da katıldığı program ile canlı olarak takip etti. Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, Türksat 5A uydusundan ilk sinyalin alındığını aktardı. Peki Türksat 5A uydusu özellikleri nelerdir? Türksat 5A kaç sene sürecek? Türksat 5A hakkında bilgiler haberimizde.

TÜRKSAT 5A NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Türksat 5A, milli imkânlarla Türkiye'de birleştirilen ve 8 Ocak 2021 Cuma günü Türkiye saati ile 04.26'da uzaya gönderilen haberleşme uydusudur.

Eylül 2011 de yapılan antlaşmaya binaen, Türksat and Turkish Aerospace Industries (TAI) tarafından Türkiye'de geliştirilmiş bir uydudur. TAI'nin Ankara yerleşkesindeki Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test (UMET) biriminde, en az %20 yerli ve milli kaynaklarla Airbus firması ile iş birliği sonucunda geliştirilmiş ilk yerli teknolojilerin de kullanıldığı iletişim uydusudur. Takibinde gelecek Türksat 5B'de daha yüksek oranlarda yerel kaynaklar kullanılacaktır. Projenin ileriki amaçlarından birisi de Türksat 6B uydusunun tamamen yerli kaynaklarla geliştirilmesidir.

Uydu tamamen 12 kilowatt elektrik güç birimi çalışacak Eurostar-3000EOR sistemi üstüne kurulmuş ve 3,5 ton ağırlığa sahiptir. Yörünge yerleşimi olarak 31° Doğu yörüngesi hedeflenmiştir. Uydu 8 Ocak 2021 günü fırlatılmış ve roket tercihi olarak Falcon 9 roketi tercih edilmiştir. Uydunun yörünge görev süresi olarak 15 yıl üzerinde olması beklenmektedir.

Uydu adına ayrıca çocuklar için dijital resim sergisi planlanmaktadır.

TÜRKSAT 5A GÖREV SÜRESİ KAÇ YIL OLACAK?

Yer alan bilgiye göre Türksat 5A görev süresi 15 yıl olacak.

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TÜRKSAT 3A UYDUSU NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Türksat 3A uydusu Fransız Guyanası'nda yer alan Kourou Guyana Uzay Merkezi'nden 13 Haziran 2008 tarihinde 01:05'te Ariane 5 roketiyle uzaya gönderilmiştir. 42° Doğu lokasyonunda hizmet vermekte olan uydumuz 1296 MHz bant genişliğine sahiptir.

Önceki nesil uydularımıza kıyasla daha yüksek bir kullanım kapasitesine sahip olan Türksat 3A uydusu, hem uydu haberleşme hizmetleri, hem de Avrupa, Türkiye ve Orta Asya üzerinden doğrudan TV yayınları için kullanılmaktadır. Türksat 3A uydusunun sahip olduğu yüksek alış gücü avantajına sahip Türkiye kapsama alanı, Türkiye'den uplink yapacak TV yayınları, genişbant veri hizmetleri, VSAT ve darbant veri hizmetleri için kullanılmaktadır. Böylece küçük çaplı ve düşük maliyetli uplink sistemleriyle uydu üzerinden hizmet veren kullanıcılara büyük kolaylık sağlanmıştır.

TÜRKSAT 4A UYDUSU NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Türksat 4A ve Türksat 4B haberleşme uydularının tedariki için 7 Mart 2011 tarihinde Japon Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) firması ile sözleşme imzalanmıştır. Türksat 4A haberleşme uydusu 14 Şubat 2014 tarihinde Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Proton roketiyle uzaya gönderilmiştir. Türksat 4A, Ku-bant 'ta Türkiye, Kuzey Afrika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya ile Sahra Altı Afrika bölgelerini kapsamaktadır. Uydu üzerinde ayrıca Ka-Bant da kullanılmaktadır. Daha önce hizmet verilemeyen sahra altı Afrika'ya da Türksat 4A aracılığıyla DTH, SNG, VSAT gibi hizmetlerin ulaştırılması mümkün olmaktadır. Türksat 4A, 42° Doğu yörüngesinde, 2016 yılında ömrünü tamamlayan Türksat 2A'nın yerini alırken, önemli bir kapasite artışı da sağlamıştır.

Bu yörüngedeki Türksat uyduları üzerinden yayın yapan TV sayısı 2016 yılı sonu itibarıyla 580'e ulaşmıştır.

TÜRKSAT 4B UYDUSU NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Türksat 4B haberleşme uydusu, 16 Ekim 2015 tarihinde Kazakistan Baykonur Uzay Üssü'nden başarıyla fırlatılmıştır.3400 MHz bant genişliğine sahip Türksat 4B ile birlikte 50° Doğu yörüngesinde ilk defa Türksat uydusu işletilmektedir.

Türksat 4B haberleşme uydusu, Türkiye, Afrika, Avrupa, Ortadoğu ve Çin'in Batısını içine alan Güney Batı Asya'yı kapsama altına almaktadır. Türksat 4B haberleşme uydusu üzerinden Ku frekans bandında TV yayıncılığına ilave olarak Ka frekans bandındaki spot kapsama alanları ile yüksek hızlı ve daha düşük maliyetlere sahip internet erişim hizmetleri sunulmaktır.