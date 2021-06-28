Türksat 5A aktif oldu mu, özellikleri nelerdir? Ne zaman yayına başlayacak? Türksat 5A uydusu ne zaman fırlatıldı? Nereden fırlatıldı?

Türksat 5A uydusu geçtiğimiz aylarda gece 05:15 saatlerinde fırlatılmıştı. Yeni uydunun fırlatılmasının ardından uydunun özellikleri merak edildi. Peki, Türksat 5A uydusu özellikleri nelerdir? Türksat 5A görev süresi kaç sene olacak? Hangi ülkeden fırlatıldı? Türksat 5A aktif oldu mu? Türksat 5A hizmete girdi mi?

Dört ay önce uzaya fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusu TÜRKSAT'ın Ankara Gölbaşı'ndaki yerleşkesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılan törende hizmete alındı. Erdoğan'ın butona basmasıyla uydudan ilk görüntü de yayınlandı. Türksat 6A uydusunun gelecek yıl uzaya fırlatılacağını belirten Erdoğan, "Böylece Türkiye, dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecektir." dedi. Peki, Türksat 5A uydusu özellikleri nelerdir? Türksat 5A kaç sene sürecek? Türksat 5A hakkında bilgiler haberimizde.

TÜRKSAT 5A NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Türksat 5A, milli imkânlarla Türkiye'de birleştirilen ve 8 Ocak 2021 Cuma günü Türkiye saati ile 04.26'da uzaya gönderilen haberleşme uydusudur.

Eylül 2011 de yapılan antlaşmaya binaen, Türksat and Turkish Aerospace Industries (TAI) tarafından Türkiye'de geliştirilmiş bir uydudur. TAI'nin Ankara yerleşkesindeki Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test (UMET) biriminde, en az %20 yerli ve milli kaynaklarla Airbus firması ile iş birliği sonucunda geliştirilmiş ilk yerli teknolojilerin de kullanıldığı iletişim uydusudur. Takibinde gelecek Türksat 5B'de daha yüksek oranlarda yerel kaynaklar kullanılacaktır. Projenin ileriki amaçlarından birisi de Türksat 6B uydusunun tamamen yerli kaynaklarla geliştirilmesidir.

Uydu tamamen 12 kilowatt elektrik güç birimi çalışacak Eurostar-3000EOR sistemi üstüne kurulmuş ve 3,5 ton ağırlığa sahiptir. Yörünge yerleşimi olarak 31° Doğu yörüngesi hedeflenmiştir. Uydu 8 Ocak 2021 günü fırlatılmış ve roket tercihi olarak Falcon 9 roketi tercih edilmiştir. Uydunun yörünge görev süresi olarak 15 yıl üzerinde olması beklenmektedir.

Uydu adına ayrıca çocuklar için dijital resim sergisi planlanmaktadır.

TÜRKSAT 5A GÖREV SÜRESİ KAÇ YIL OLACAK?

Yer alan bilgiye göre Türksat 5A görev süresi 15 yıl olacak.

TÜRKSAT 5A HİZMETE GİRDİ Mİ?

Ocak ayında uzaya fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusu TÜRKSAT'ın Ankara Gölbaşı'ndaki yerleşkesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılan törende hizmete alındı. Erdoğan'ın butona basmasıyla uydudan ilk görüntü de yayınlandı. Türksat 6A uydusunun gelecek yıl uzaya fırlatılacağını belirten Erdoğan, "Böylece Türkiye, dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecektir." dedi.

Türksat 5A haberleşme uydusu Ankara'da düzenlenen törenle hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın butona basmasıyla göreve başlayan uydu, 8 Ocak'ta uzaya fırlatılmıştı. Türksat 5A uydusu, dört ay süren yolculuk ve test aşamasının ardından resmen hizmete alınmış oldu. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli Türksat 6A uydusunun da gelecek yıl uzaya fırlatılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:



Hizmete alacağımız Türksat 5A uydumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Ocak ayında Falcon 9 ile uzaya fırlatmıştık. Uzun bir test çalışması ardından servis sağlamaya hazır hale gelmiştir. Manevra ömrü 35 yıl olarak hesaplanan Türksat 5A ile mevcut uydularımızı yedekliyor, yörünge haklarımızı garanti altına alıyoruz.

"ŞİMDİ SIRA 5B UYDUMUZDA"

Uydumuz Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta-Batı ve Güney Afrika'nın yanı sıra Akdeniz, Ege ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyaya hizmet verecek. Şimdi sıra Türksat 5B uydumuzda. Türksat 5B uydumuzun testleri sürüyor. Bu uydumuzu yılın son çeyreğinde Falcon 9 ile uzaya göndermek hedefimiz. Faydalı yük kapasitesi tüm uyguların tamamından fazla olacak 5B'nin hizmete girmesiyle veri iletişim kapasitemiz 15 kat artacak. Doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarımızın korunması açısından önemli olan 5B'nin manevra ömrünün 35 yılın üzerinde olacağı ön görülmektedir.

"TÜRKSAT 6A UYDUMUZU ÜRETTİK, ÖNÜMÜZDEKİ YIL FIRLATACAĞIZ"

Tübitak, Türksat, Aselsan gibi çok sayıda kurum ve kuruluşumuz kapsamında Türksat 6A uydumuzu ürettik. Test aşamasına gelen bu uydumuzu önümüzdeki yıl uzaya fırlatmayı planlıyoruz. Haberleşme uydusu üreten 10 ülke arasına gireceğiz. Doğrudan üretim ilişkilerine dahil olan üretim biçiminin kökten değişime yol açan bu çağın adı dijital çağdır. Her çağ değişimi gibi bu süreç de dünyada siyasi sosyal ekonomik ve kültürel güç dengelerinin yeniden oluşmasına yol açacaktır. Toprağı ekmek ve makineyi kullanmak insanlık tarihinde nasıl büyük kırılmalara sebep olduysa dijital çağ da benzer sonuçlar doğuracaktır.

"YÜZ BİNLERCE İNSAN DİJİTAL ALTYAPI SAYESİNDE BİR ARAYA GELEBİLİYOR"

Yapay zeka ile çok daha farklı noktaya geçmiştir. Demokrasi dediğimiz olgu bir meydanda toplanan insanların şehrin sorunlarını tartışması ve karara bağlamasıyla ortaya çıkmıştır. Bu yöntem belli yaş üzerindeki insanların tamamının seçimlerle içinde yer aldığı temsili demokrasiye dönüştü. Bugün 4 bir yanda yüz binlerce insan dijital altyapı sayesinde anında bir araya gelebiliyor.

3 nesil arasındaki fark 10'larca nesil arasındaki farkla mukayese edilmeyecek durumdadır. Bizim gençliğimizde bugün gerçekleştirdiğimiz işlemleri günlerce, haftalarca, yıllarca uğraşmak gerekiyordu. İnsanların birbiriyle iletişimi için ya belli imkan ya da programlara ihtiyaç vardı. Bugün cep telefonu ve üzerindeki uygulamalarla saniyeler içinde dünyanın her köşesindeki insanlarla iletişime geçmek mümkün.

Ülkeler ve toplumlar arasında ciddi adaletsizlikler söz konusudur. Bireyler dijital çağın her imkanından sonuna kadar kimi yerlerde faydalanıyor. Kimi yerlerde ilkel dönem şartlarında hayata tutunmaya çalışan topluluklar vardı.

DİĞER TÜRKSAT UYDULARI

TÜRKSAT 3A UYDUSU NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Türksat 3A uydusu Fransız Guyanası'nda yer alan Kourou Guyana Uzay Merkezi'nden 13 Haziran 2008 tarihinde 01:05'te Ariane 5 roketiyle uzaya gönderilmiştir. 42° Doğu lokasyonunda hizmet vermekte olan uydumuz 1296 MHz bant genişliğine sahiptir.

Önceki nesil uydularımıza kıyasla daha yüksek bir kullanım kapasitesine sahip olan Türksat 3A uydusu, hem uydu haberleşme hizmetleri, hem de Avrupa, Türkiye ve Orta Asya üzerinden doğrudan TV yayınları için kullanılmaktadır. Türksat 3A uydusunun sahip olduğu yüksek alış gücü avantajına sahip Türkiye kapsama alanı, Türkiye'den uplink yapacak TV yayınları, genişbant veri hizmetleri, VSAT ve darbant veri hizmetleri için kullanılmaktadır. Böylece küçük çaplı ve düşük maliyetli uplink sistemleriyle uydu üzerinden hizmet veren kullanıcılara büyük kolaylık sağlanmıştır.

TÜRKSAT 4A UYDUSU NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Türksat 4A ve Türksat 4B haberleşme uydularının tedariki için 7 Mart 2011 tarihinde Japon Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) firması ile sözleşme imzalanmıştır. Türksat 4A haberleşme uydusu 14 Şubat 2014 tarihinde Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Proton roketiyle uzaya gönderilmiştir. Türksat 4A, Ku-bant 'ta Türkiye, Kuzey Afrika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya ile Sahra Altı Afrika bölgelerini kapsamaktadır. Uydu üzerinde ayrıca Ka-Bant da kullanılmaktadır. Daha önce hizmet verilemeyen sahra altı Afrika'ya da Türksat 4A aracılığıyla DTH, SNG, VSAT gibi hizmetlerin ulaştırılması mümkün olmaktadır. Türksat 4A, 42° Doğu yörüngesinde, 2016 yılında ömrünü tamamlayan Türksat 2A'nın yerini alırken, önemli bir kapasite artışı da sağlamıştır.

Bu yörüngedeki Türksat uyduları üzerinden yayın yapan TV sayısı 2016 yılı sonu itibarıyla 580'e ulaşmıştır.

TÜRKSAT 4B UYDUSU NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Türksat 4B haberleşme uydusu, 16 Ekim 2015 tarihinde Kazakistan Baykonur Uzay Üssü'nden başarıyla fırlatılmıştır.3400 MHz bant genişliğine sahip Türksat 4B ile birlikte 50° Doğu yörüngesinde ilk defa Türksat uydusu işletilmektedir.

Türksat 4B haberleşme uydusu, Türkiye, Afrika, Avrupa, Ortadoğu ve Çin'in Batısını içine alan Güney Batı Asya'yı kapsama altına almaktadır. Türksat 4B haberleşme uydusu üzerinden Ku frekans bandında TV yayıncılığına ilave olarak Ka frekans bandındaki spot kapsama alanları ile yüksek hızlı ve daha düşük maliyetlere sahip internet erişim hizmetleri sunulmaktır.