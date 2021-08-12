Türkovac yerli aşı ne zaman çıkacak? Yerli aşı ne zaman çıkacak? Türk aşısı TURCOVAC ne zaman çıkacak? Yerli aşı ne durumda?

Türk aşısı Turkovak'ın çıkış tarihi son dönemde vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Birçok vatandaş Turkovak'ın çıkacağı tarihi araştırmakta. Peki, Türkovac yerli aşı ne zaman çıkacak? Yerli aşı ne zaman çıkacak? Türk aşısı TURCOVAC ne zaman çıkacak? Yerli aşı ne durumda?

2021 sonuna kadar aşılanmanın büyük bir bölümünü bitirmeyi planlayan Türkiye, yerli aşısında büyük ilerleme kaydetti. Türkovak için son hazırlıklarını yapan Türkiye'de şuan aşı seçeneği olarak BionTech ve Sinovac bulunmakta. Türk aşısının çıkmasına kısa bir süre kaldığının açıklanmasının ardından vatandaşlar tarafından internette en çok "Türkovac yerli aşı ne zaman çıkacak?Yerli aşı ne zaman çıkacak? Türk aşısı TURCOVAC ne zaman çıkacak? Yerli aşı ne durumda?" soruları aratılmakta. İşte detaylar...

TURKOVAK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Turkovac bizim önemli bir sınavımız olacak. Hedefimiz eylül-ekim gibi netice almak. Bazı üniversitelerimizin bu konuda çalışmaları var. TÜBİTAK'ın bu işi takibi söz konusu. Kararlıyız ve eylül-ekim gibi buradan bir netice alalım istiyoruz. Hocalarımızın bu konudaki iddiaları siyasetçi olarak bizi de ümitlendiriyor. Bize düşen neyse hepsini yapmaya kararlıyız. Bütün laboratuvar çalışmaları devam ediyor. Deneyler yoğun şekilde devam ediyor." demişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi Eylül-Ekim aylarını işaret etmişti. Sağlık Bakanı Koca, daha önce yaptığı açıklamalarda aşı için yerli aşının Eylül - Ekim gibi uygulanabilecek duruma gelebileceğini dile getirmiş ve bu konu hakkında sosyal medyadan açıklama yaparak "Salgını önlemenin en önemli silahı olan yerli aşı konusunda yeni kabiliyetler kazanıyoruz. Yerli imkan tam bağımsızlık nişanıdır. Buna çok yaklaştığımızı görüyorum." açıklamalarında bulunmuştu.