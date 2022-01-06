TURKOVAC aşısı yaptıran Devlet Bahçeli vatandaşlara bir de çağrıda bulundu - Haberler
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TURKOVAC aşısı yaptıran Devlet Bahçeli vatandaşlara bir de çağrıda bulundu

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüs aşısı oldu. O anlardan fotoğraf paylaşan Bahçeli, "Yerli ve milli üretimimiz Turkovac aşımı oldum. Tüm halkımızı Turkovac aşımızı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mhp lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından koronavirüs aşısı olduğu anlara ait kareleri paylaştı.

TURKOVAC aşısı yaptıran Devlet Bahçeli vatandaşlara bir de çağrıda bulundu

"TÜM HALKIMIZI TURKOVAC OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Fotoğraflarla birlikte bir de mesaj yayınlayan Bahçeli, "Yerli ve milli üretimimiz Turkovac aşımı oldum. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak, salgından en yakın zamanda kurtulacağımız ümidiyle tüm halkımızı Turkovac aşımızı olmaya davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

TURKOVAC aşısı yaptıran Devlet Bahçeli vatandaşlara bir de çağrıda bulundu

BAKAN KOCA'DAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Bahçeli'nin çağrısına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan destek geldi. Turkovac aşısı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'ye, salgınla mücadelenin her safhasında verdiği koşulsuz destek için şahsım ve sağlık camiamız adına teşekkür ederim. Varlığını daima yanımızda hissettik. TURKOVAC ile her birimiz gurur duymalıyız." ifadesini kullandı.

TURKOVAC aşısı yaptıran Devlet Bahçeli vatandaşlara bir de çağrıda bulundu

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (1)
kagan soylu:Yerli ve milli anladım ama nedir Turkovac Haberler de turkovak diye okuyorlar Yerli ve milli ise neden Türkçe yazıldığı gibi okumuyorsunuz... Cevap Yaz 7 34 Yayından Kaldır
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