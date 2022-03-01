Türklerin savaş taktikleri işe yaradı! Ukraynalılar yeni öneriler bekliyor - Haberler

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Türklerin savaş taktikleri işe yaradı! Ukraynalılar yeni öneriler bekliyor

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Rusların işgaline karşı direnen Ukrayna'ya Türk vatandaşları tarafından çok sayıda savaş taktiği önerildi. "Drone ile kamikaze atışı, çivi ve mahkumları serbest bırakma" taktiklerini hayata geçiren Ukrayna, Türk vatandaşlarından yeni fikirler beklemeye başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 24 Şubat sabahı, uzun süredir sorunların yaşandığı Ukrayna'ya işgal emri verdi. Ancak Putin'in ordusu Ukraynalılar tarafından ortaya konulan beklenmedik direniş nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşadı.

TÜRKLER ART ARDA TAKTİK VERDİ

Rus işgaline karşı Ukraynalılara yardım etmek isteyen Türk vatandaşları ise sosyal medya hesaplarından Ukrayna Büyükelçiliği'ne savaş taktikleri vermeye başladı. Bu taktikler arasında "Drone ile kamikaze atışı, tırların altını çivileme ve mahkumların serbest bırakılması" vardı. Ukrayna tarafı kısa sürede bunları uygulamaya koyduklarına dair fotoğraflar paylaşmaya başladı.

YENİ SAVAŞ TAKTİKLERİ BEKLİYORLAR

İki ülke arasında önceki gün gerçekleştirilen müzakerelerde ikinci toplantı için anlaşmaya varılırken, masada elini güçlendirmek isteyen Ukrayna tarafı da savaşta öne geçebilmek için yeni taktikler beklemeye başladı. Türk vatandaşlarının çabası ise sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

İşte o paylaşımlar:

Türklerin savaş taktikleri işe yaradı! Ukraynalılar yeni öneriler bekliyor

Türklerin savaş taktikleri işe yaradı! Ukraynalılar yeni öneriler bekliyor

Türklerin savaş taktikleri işe yaradı! Ukraynalılar yeni öneriler bekliyor

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Sosyal Medya, Ukrayna, Türkiye, Savaş, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

Habib Poscu:

Kurt taktiği ve Turan taktiği birebir kamikazeleri bu standartlarda kullansınlar

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Gam Inpla:

Valla benim bildigim Isid falan mahkumlari saliyordu savassin diye. Kendi vatandasina suc islemis birinin eline silah verip kendi vatanini koruyacagini beklemek...

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