Türkiye'yi gülümseten çifte verdikleri sözü tutup kahve içmeye gittiler
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Türkiye'yi gülümseten çifte verdikleri sözü tutup kahve içmeye gittiler

Elazığ'da vefa ekibindeki Mehmetçik'in ziyaretinde harçlık diyaloğu ile Türkiye'yi gülümseten 65 yıllık evli Neşet Dede ile Emine Nine'ye verdikleri sözü tutan kadın astsubaylar, ekip arkadaşları ile ziyaret ettikleri çiftin kahvesini içti.

Türkiye'yi gülümseten çifte verdikleri sözü tutup kahve içmeye gittiler
26.05.2020 15:09 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:13

Elazığ'da vefa ekibindeki Mehmetçik'in ziyaretinde harçlık diyaloğu ile Türkiye'yi gülümseten 65 yıllık evli Neşet Dede ile Emine Nine'ye verdikleri sözü tutan kadın astsubaylar, ekip arkadaşları ile ziyaret ettikleri çiftin kahvesini içti.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüsle mücadele kapsamında her türlü tedbir alınırken, sosyal çalışmalar da aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile Ramazan Bayramı'nda 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Bu kapsamda Valilik koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan İl Jandarma Komutanlığının kadın jandarma personelleri de, yaşları ilerlediği için çok fazla dışarı çıkamayan 65 yıllık evli Neşet (93) ve Emine (85) Birkent çiftini Kuyulu köyündeki evinde ziyaret etmişti. Jandarma personelleri, 3 çocuk ve 7 torun sahibi olan ancak yalnız yaşamak zorunda kalan çiftin bayramını kutladığı sırada izleyen herkesi gülümseten anlar ortaya çıkmıştı. Kadın jandarma personeline bayram harçlığı vermek isteyen çift, bunun yerine birlikte kahve içme sözü aldı.

Kahve içmeye gittiler

Valilik koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek ekibindeki kadın astsubaylar, yaşlı çiftin "Arkadaşlarınızı alın kahve içmeye gelin" davetini bugün yerine getirdi. Kadın astsubaylar, AFAD, UMKE ve Kızılay'dan vefa ekibinde görevli arkadaşlarını da alarak Neşet Dede ile Emine Nine'nin evine gitti. Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın selamını ileten, çiçek ve kahve götüren ekipler, kahve eşliğinde sohbet etti. Vali Kaldırım da çifti telefonla arayarak, bayramlarını kutladı.

"Onlar evlatlarım, devletimize canımı kurban ederim"

Ekiplerin bugün kahve içmeye geldikleri için çok mutlu olduklarını aktaran Neşet Dede "Bayram çok güzel geçti. Allah sizden razı olsun çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum Allah sizi mutlu etsin. Allah devletimize, Cumhuriyetimize ve memleketimize zeval vermesin. Bu hastalığı def etsin hüsnü dağlara versin. Ben bunu istiyorum. 5 vakit namazda Allah'a dua ediyorum. Milletimiz cumhuriyetimiz yerinde kalsın Vali beye de çok selam söyleyin çok teşekkür ederim Allah razı olsun. Çok memnun oldum. Onlarda benim bir evladımdır. Gelmelerine çok sevindim. Allah muratlarını gönüllerine göre versin. Askerlerimizden komutanlarımızdan hepsinden Allah razı olsun hepsine de teşekkür ederim. Devletimize de canımı kurban ederim" dedi.

"Nene, dede burada gelin"

Vefa ekipleri ile birlikte kahve içtiklerini belirten Emine Nine ise "Nasıl ayağınız buraya değdiyse gelin nine ve dede burada yiyin kahvenizi içip gidin. Allah bin defa razı olsun harçlık verdim almadılar. Dedim dede bunlara harçlık ver, bayan yanımda oturmuştu ne ettim almadılar ben ne edeyim. Dedi nene ben almam benim sana vermem gerekiyor sen veriyorsun öyle söyledi. Teşekkür ederim kızlarım iyiler, Allah muratlarını gönüllerine göre versin. Çocuklarınızla Allah size de bu günleri görmeye nasip etsin Sizin geleceğinizden haberim yoktu olsaydı bir şeyler hazırlardım" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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