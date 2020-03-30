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Akın Yeniceli, Türkiye, Uşak, Güncel

Türkiye'yi güldüren o yarışmacı konuştu

Televizyonda katıldığı yarışma programında sempatik tavırları ile herkesin dikkatini çeken Uşaklı ultra maraton sporcusu Akın Yeniceli, korona virüs nedeniyle maratonların iptal edildiği için işsiz olduğunu kaydederek, yine de zorlu geçen hayatında anlattığı 'antrenörüm beni telefon ile...

30.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:54
Türkiye'yi güldüren o yarışmacı konuştu

Televizyonda katıldığı yarışma programında sempatik tavırları ile herkesin dikkatini çeken Uşaklı ultra maraton sporcusu Akın Yeniceli, korona virüs nedeniyle maratonların iptal edildiği için işsiz olduğunu kaydederek, yine de zorlu geçen hayatında anlattığı 'antrenörüm beni telefon ile aramayı unutunca 130 km koşmak zorunda kaldım' sözleri ile herkesi gülmekten kırıp geçirdi.

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Corum köyünde ailesi ile birlikte yaşan Yeniceli, dün akşam katıldığı televizyonda yayınlanan bilgi yarışmasında anlattığı hayat hikayesi ile herkesin bir anda ilgi odağı oldu. Yeniceli'nin programdaki videosu özellikle sosyal medyada geniş yankı buldu ve milyonlarca kişi tarafından izlendi. Programdan bin TL ödül kazanan Yeniceli, bugün köyüne dönerek işsiz olduğu için bahçe ve işleri yapıp, hayvanları ile ilgilenmeye devam etti.

Köyde yaptığı işler arasına idmanları da sıkıştıran Yeniceli koşu sporundan kopmamak için odun kırıp, koşarak idmanlara devam ediyor. Katıldığı yarışmalarda 100'e yakın madalya kazanan ve bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanında koşan Yeniceli, maraton koşucusu olma hikayesini ise şöyle anlattı:

"Köyde bir hacı amcayla iddiaya girdim. Hacı amca, 'şu gördüğünüz tepeye kaç dakikaya iner çıkarsın' dedi. Ben de kısa sürede koşunca 200 euro para vereceğini söyledi. Kazanamazsam da 7 gün bahçe temizletip, iş yaptıracağını söyledi. O heyecan ve korkudan 11 dakikada koşup indim. Sonrasında kendisi sözünde durdu ve bana 'maraton koşmayı düşün' dedi. O öyle deyince maratonun ne olduğunu araştırmaya başladım. Mersin'deki ilk maratonda 14. oldum. Balıkesir'deki ikinci maratonda da kendimi bir anda ilk 10'da buldum. Koşulara başladıktan sonra çeşitli şehirlere gittim. Afyon'a koşarak kahvaltıya gittim, kendimi araba gibi hissediyorum maşallah."

"ANTRENÖRÜ TELEFON İLE ARAMAYI UNUTUNCA 130 KM KOŞMAK ZORUNDA KALDI"

Hayat hikayesinde ilginç olduğu gibi bir o kadarda duyanları gülümseten bir anısını da İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Yeniceli, antrenörü kendisini telefon ile aramayı unuttuğu için 130 kilometre koşmak zorunda kaldığını kaydetti. Yeniceli, "Uşak'taki antrenörüm bana, 'ben arayana koş, sonra dönersin' dedi. Koşuyorum koşuyorum aramıyor. Aradım ve 'hocam Manisa-Salihli yazıyor, 130 kilometre oldu nerede durayım, ağzım yüzüm kurudu daha gideyim mi' dedim. O da bana 'ben seni aramayı unuttum geri dön çabuk' dedi. Ertesi gün gece yarısı geri döndüm. Dönünce Gençlik ve Spor İl Müdürümüz aradı ve 'bir daha Uşak ili tabelasını gördüğünde geçme, Valimiz seni bize sorar' dedi. Sonra aklım başıma geldi. Uşak tabelasını gördüm mü daha fazla gitmiyorum" diye konuştu.

"MARATONLAR OLMADIĞI İÇİN İŞİM YOK"

Katıldığı maratonlarda kazandığı mükafatlar ile hayatını idameye ettirmeye çalıştığını ancak maratonlar korona virüs nedeniyle iptal edilince işsiz kaldığını söyleyen Yeniceli, "Maratonlar iptal olduğundan köyümdeyim. Çiftçilik yaparak tavuklara, koyunlara bakıyorum. Antrenmanlarımı köyümde yapıyorum. Buradan şunu söylemek istiyorum. Normalde ultra maratonlarda koşuyorum. Maratonlar olmadığı için işim yok. İşlerim ayarlanmadığı için sponsor bulmaya çalışarak devam ediyorum. İnşallah sponsorlar destek olursa ülkemiz ve Uşak adına daha güzel başarılar yapacağıma inanıyorum" dedi.

"KENAN AĞABEYİM DE SÖZ VERDİ 10 KOYUN DA BEN ALAYIM SANA DEDİ"

"Katıldığı bilgi yarışmasından sonra olumlu geri dönüşler aldığını ve program sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun kendisine 10 koyun alacağı yönünde söz verdiğini aktaran Yeniceli, son olarak şunları söyledi:

"Bilgi yarışmasında yarıştım. Türkiye'den çok güzel mesajlar aldım. Bana 'korona virüsten bile etkilisin. Valla ilaç gibi geldin Tüm Türkiye'ye ' dediler. Ben de çok sevindim. Herkese teşekkür ediyorum.

Kenan ağabeyim de söz verdi '10 koyun da ben alayım sana' dedi. Kenan İmirzalıoğlu ağabeyimden de 10 koyunu bekliyorum inşallah."

"ALLAH ONUN YARDIMCISI OLSUN"

Yeniceli'nin babası Şakir Yeniceli ise yarışlara oğlu ile gittiğini ve kendisi ile gurur duyduğunu ifade ederek, "Beraber koşarak Mersin'e yarışa gittik. Baba-oğul beraber İzmit'e gittik. Akın orada 3 tane yarış kazandı. Sonrasında yine birlikte Kahramanmaraş'a gittik. 170 kilometreyi 24 saatte koşarak tamamladık. Bu şekilde oğlumla bir hayli mesafe katettik. Allah onun yardımcısı olsun. Devlet büyüklerimiz, işverenlerimiz oğluma iş verirlerse çok memnun olurum ve gurur duyarım" şeklinde konuştu.

(Mine Tatay - Fırat Akay/İHA

Türkiye'yi güldüren o yarışmacı konuştu

Kaynak: İHA

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Türkiye'yi güldüren o yarışmacı konuştu

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