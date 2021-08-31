Türkiye ve Azerbaycan, sağlık sistemlerini uyumlaştırmak için yol haritası hazırlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye ve Azerbaycan, sağlık sistemlerini uyumlaştırmak için yol haritası hazırlayacak

Türkiye ve Azerbaycan, sağlık sistemlerini uyumlaştırmak için yol haritası hazırlayacak
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ramin Bayramlı, sağlık sistemlerinin uyumlaştırılması için yol haritası hazırlamak amacıyla Türkiye'de bir dizi görüşmelerde bulundu.

Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ramin Bayramlı, sağlık sistemlerinin uyumlaştırılması için yol haritası hazırlamak amacıyla Türkiye'de bir dizi görüşmelerde bulundu.

Bayramlı, 1 haftalık Türkiye temaslarında önce Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay ile bir araya geldi.

Görüşmede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği, Azerbaycan sağlık sistemi ve insan kaynaklarının geliştirilmesinde Türkiye Sağlık Bakanlığı ile yakın iş birliği ve ortak bilimsel araştırmalar için gerekli yasal zeminin hazırlanması konuları müzakere edildi.

Bayramlı ve Tolunay, aşı üretimi ve mevcut bilgi alışverişi alanında iş birliğinin daha da hızlandırılması, zorunlu sağlık sigortası ve sağlık sektörünün finanse edilmesi alanında Türkiye tecrübesinin Azerbaycan'da uygulanması, iki ülkenin sağlık sistemlerinin uyumlaştırılması ve gelişimi için yol haritasının hazırlanması konuları üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Ramin Bayramlı, Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci ile de görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, sağlık sektörünün yönetilmesinde Türkiye'de uygulanan dijital uygulamalar ve bu tecrübenin gelecekte Azerbaycan'da da uygulanması konuları müzakere edildi.

Ortak üniversite kurulması gündeme geldi

Bayramlı, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ile de görüştü.

Görüşmede, sağlık personeli eğitimi alanında iş birliklerinin geliştirilme olanakları ele alındı.

Ülke yöneticilerinin uygun görmesi halinde Azerbaycan'da Ankara Üniversitesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesinin şubelerinin açılması önerilen görüşmede, kardeşliğin sembolü olarak Azerbaycan-Türkiye Üniversitesinin kurulması da gündeme geldi.

Bayramlı'dan gazilere ziyaret

TABİB Yönetim Kurulu Başkanı Bayramlı, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyaret gerçekleştirdi. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Serkan Gökkaya ile bir araya gelen Bayramlı, hastanede tedavi gören gazileri de ziyaret etti.

Bayramlı, temasları kapsamında Sağlık Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Selami Kılıç, Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Eren Usul, Kamu-Özel Daire Başkanı Eda Çakıcı Koç, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan ve Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) Başkanı Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel ile de bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan Bağımsızlık Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan Bağımsızlık Günü paylaşımı
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu 7-8 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu 7-8 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek.
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Nuri Meral Akşener Mustafa Şentop Sultan Alparslan
Magazin Düm Tek Tek Derya Şensoy Acun Ilıcalı Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Umut Meraş Fatih Terim Abdullah Avcı Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Türkiye ve Azerbaycan, sağlık sistemlerini uyumlaştırmak için yol haritası hazırlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 16:12:05. #1.14#

title