Türkiye ve Azerbaycan'ın Taşkent büyükelçilikleri Ermenistan'ın saldırılarına ilişkin ortak bildiri yayımladı Açıklaması

Türkiye ve Azerbaycan'ın Taşkent büyükelçilikleri, Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırılarına ilişkin ortak bildiri yayımladı.

Türkiye ve Azerbaycan'ın Taşkent büyükelçilikleri, Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırılarına ilişkin ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, Ermenistan'ın 27 Eylül 2020'de ateşkes rejimini ihlal ederek Azerbaycan'ın Kapanlı, Çıraklı, Ortakerbent, Alhamlı, Şükürbeyli, Çocukmercanlı köylerine ağır silahlarla saldırılar düzenlediği, uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara yol açan bu saldırıların 12 Temmuz'da Gence, Tovuz, Terter ve diğer kentlere gerçekleştirildiği ve Azerbaycan'ın püskürttüğü saldırıların devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Ermenistan'ın 11-17 Ekim'de Gence, Terter, Mingeçevir ve Ağcabedi'deki yerleşim alanlarına düzenlediği saldırılarda 65 sivilin hayatını kaybettiği, 292 kişinin yaralandığı ve 2 bin 400'den fazla konutun yıkıldığı aktarılan ortak bildiride, "Bu saldırılar Ermenistan'ın gayrimeşru işgalini sürdürebilmek için Cenevre Sözleşmeleri başta olmak üzere uluslararası hukuku tamamen hiçe saymakta beis görmediğini ve ateşkes dilinden anlamadığını ortaya koymaktadır. Ermenistan'ın sivil altyapıyı, okulları, kreşleri ve hatta mezarlıkları dahi hedef alan bu mütecaviz eylemleri şaşırtıcı olmayıp, her zamanki işgalci ve saldırgan zihniyetinin açık bir yansımasıdır. Uluslararası toplum bu hukuk tanımazlığa artık 'dur' demelidir." ifadesi kullanıldı.

"Ermenistan, bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermektedir"

Ermenistan'ın başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları olmak üzere Ermeni güçlerinin Azerbaycan'ın tüm işgal edilen bölgelerinden çekilmesine ilişkin birçok uluslararası kuruluşun kararlarını yok saydığı vurgulanan bildiride, "Uluslararası toplumun dikkatini Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ ve çevresinde yıllardır sürdürdüğü hukuk dışı işgalden başka yerlere çekmeye yönelik girişimlerle Ermenistan, ihtilafa yeni boyutlar kazandırmak istemekte ve bu sayede siyasi çözümün önünü tıkamaya çalışmaktadır. Bu eylemleriyle Ermenistan, bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu bütün dünyaya bir kez daha göstermektedir." ifadesine yer verildi.

Yıllardır gayrimeşru bir işgal sürdüren Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik insanlık dışı eylemlerini örtmek için son dönemde Türkiye ve Azerbaycan hakkında akıl dışı bir karalama kampanyasına giriştiği vurgulanan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Yabancı savaşçıların Azerbaycan tarafında savaşmak üzere Türkiye üzerinden çatışma bölgelerine geçtiği, Türk F-16 savaş uçaklarıyla Ermeni hedeflerinin vurulduğu gibi gerçeklikten tamamen uzak, asılsız iddia ve açıklamalar esasen Ermeni yönetiminin çarpık zihniyetinin tezahürü niteliğindeki hezeyanlarının son örneğini teşkil etmektedir. Kimliğini tek taraflı bir tarih anlayışından sadece husumet çıkararak oluşturan Ermenistan yönetimi bu tür asılsız iddialarla kendi yaptığı uluslararası hukuk ihlallerini gizlemeye, uluslararası hukuka aykırı saldırganlığını meşru göstermeye çalışmaktadır."

Bugün bölgede yaşanmakta olan çatışma durumu ve yaşanan insanlık dramının tüm sorumluluğunun 30 yıldır uluslararası hukuka aykırı biçimde Azerbaycan topraklarındaki işgalini sürdüren Ermenistan'a ait olduğu vurgulanan bildiride, "Azerbaycan, halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için uluslararası hukukun mutlak garantisi altında olan meşru müdafaa hakkını kullanmaya devam edecektir. Bu süreçte, 'İki Devlet-Tek Millet' anlayışı çerçevesinde Türkiye ve Azerbaycan, uluslararası hukukun egemen kılınmasına yönelik olarak birlikte hareket etmeyi sürdürecektir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov