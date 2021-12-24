KÜTAHYA (Habermetre) - Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Astarcı DPÜ'ye Konuk Oldu Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından düzenlenen Gençlik Buluşmaları adlı söyleşi dizisi kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, öğrencilerimizle bir araya geldi.

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, Gençlik Buluşmaları kapsamında öğrencilerimizle buluştu.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizdeki Amfi-2'de düzenlenen söyleşiye Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hasan Göçmez, Mühendislik Fakültemizin Dekanı Prof. Dr. Cengiz Karagüzel, Fen Edebiyat Fakültemizin Dekanı Prof. Dr. Rahmi Kasımoğulları, Eğitim Fakültemizin Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi, Lisansüstü Eğitim Enstitümüzün Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık, Genel Sekreterimiz Miktat Bektaş, akademik ve idari personelerimiz ve öğrencilerimiz katıldı.

İlker Astarcı'nın özgeçmişinin paylaşılmasıyla başlayan etkinlikte açılış konuşmasını yapan Dış İlişkiler ve Uluslararası Öğrenci Merkezi (DPÜ ULMER) Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Yunus Şişman, öğrenci ve personel hareketliliklerine ilişkin bilgi ve istatistikleri paylaştıktan sonra sözü Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal'a ve konuğumuz İlker Astarcı'ya devretti.

Katılımcıları selamlayan Rektörümüz, "Üniversitemiz, Ulusal Ajans'tan en çok hibe kazanan üniversitelerden biri. Ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. Sıralamada daha ileri gitmeli ve ajansın hibelerinden yararlanmalıyız. Davetimizi kabul ederek aramızda yer aldığı için İlker Bey'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

ASTARCI: ÖĞRENCİLER KENDİLERİNİ ERASMUS'A HAZIRLAMALI

Rektörümüzden sözü alan İlker Astarcı kendini tanıttıktan sonra Türkiye Ulusal Ajansının etkinlikleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Avrupa Birliği'ne yapılan katkıda, KA1 KA2 Projeleri kapsamında Avrupa Birliği ülkelerine üniversitelerimizin hareketlerinin gerçekleştirildiğinden söz eden Astarcı, 600'den fazla öğrenci ile 100'den fazla öğretim üyesinin bu fonlardan yararlandığını ve 2020 yılından itibaren ajansın bütçesinin 230 bin 875 avro olduğunu kaydetti.

Konuşmasında öğrencilerimize de seslenen Astarcı, "Erasmus'a gitmek için kendinizi hazırlayın. Her sene kontenjanı arttırıyoruz. Bu sene pandemiden dolayı AB komisyonu müzakereleri ertelemişti ama 3 gün önce hibeler hesabımıza geldi. Sizlere ödemeleri gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki günlerde DPÜ'nün hibesi de hesaba yatırılır. Ben başta Kazım Hocam olmak üzere tüm üniversite yönetimine teşekkür etmek istiyorum ki, sizleri mağdur etmediler. Sadece yüksek öğretimin payını geçen seneki miktara göre yükselttik. Ek bir hibe de geldi. Hepinize hayırlı uğurlu olsun.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 24 Aralık 2021, Cuma/ 18 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,

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