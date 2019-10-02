Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Aydın: "Otomobillerde sigara yasağı hassasiyetle takip...

02.10.2019 14:09

Otomobillerde uygulanmaya başlanan sigara yasağını değerlendiren Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Yerinde ve çok önemli bir karar. Bu karar aynı zamanda sigara ile savaşımızda bizler açısından da önemli bir kazanım. Ancak bunun hassasiyetle takip edilmesi ve sürdürülebilir olması şart" dedi. Aydın ayrıca, statlarda sigara yasağının delindiğini hatırlatarak önlem alınması gerektiğini ifade etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD seyahati öncesinde gündeme getirdiği ve hızla uygulanmaya başlanan "otomobillerde sigara içme yasağı" düzenlemesini değerlendiren Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Yerinde ve çok önemli bir karar. Bu karar aynı zamanda sigara ile savaşımızda bizler açısından da önemli bir kazanım. Ancak bunun dikkat ve titizlikle takip edilmesi ve sürdürülebilir olması gerek. Topyekün bir seferberliğe ihtiyacımız var" diye konuştu.



Kapalı bir ortamda içilen bir tek sigaranın zehrinin o ortama boya yapılsa dahi 10 yıldan önce ortamdan atılamadığını kaydeden Aydın, "Otomobillerde de aynı durum geçerli. Dolayısıyla bu son derece isabetli ve yerinde alınmış bir karar. Bu kararın uygulanmasında ısrarcı ve takipçi olmamız gerekiyor. Bu şekilde toplumun bu konudaki bilincini artırabiliriz. Öyle umuyorum ki yakın gelecekte gerek otomobil sürücüleri olsun, gerek yanlarındaki yolcular olsun, bu konuda hassas ve bilinçli davranmaya başlayacaklardır. Bu noktada basına, sivil toplum kuruluşlarına, kamu kuruluşlarına ve eğitim kurumlarına büyük görevler düşüyor. Zira bu konuda topyekün bir seferberliğe ihtiyaç duyuyoruz. Ben özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu konuda gösterdikleri hassasiyetten dolayı şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.



Nargile ve e-sigaraya dikkat



Sigara konusundaki hassasiyetin nargile ve e-sigara gibi ürünler için de gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, "Nargile ve e-sigara bünyelerinde bulundurdukları kimyasallar nedeniyle tütün ve tütün mamullerinden çok daha büyük zararlara sebebiyet veriyor. Kontrolsüz bir şekilde kullanılıyor ve özellikle nargile konusunda, olaya bir entelektüel hava katılmaya çalışılıyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere yetkililerin bu noktada da hassasiyet göstermelerini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.



"Fahri sigara denetçiliği memnuniyet verici"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugün yaptığı açıklamalara da değinen Aydın, "Bu uygulamayı ilk olarak iki yıl önce Türkiye Sigarayla Savaş Derneği gündeme getirmişti. Tıpkı fahri trafik müfettişleri gibi çalışacak, ceza kesme yetkisine de sahip olan fahri sigara müfettişleriyle sigara yasağının delinmesinin önüne geçmek mümkün. Bu açıdan devletimizin de bize destek vermesi, önerimize sahip çıkması son derece sevindirici. Bir an önce yasal zeminin hazırlanarak uygulamaya geçmesi sigarayla savaşta büyük katkı sağlayacaktır" açıklamasında bulundu.



Aydın, Bakan Koca'nın e-sigara açıklamasıyla ilgili olarak da, "E-sigara aslında Türkiye'de birçok ülkeden önce yasaklandı. Ancak hem yasağın kapsamı yeterli olmadı hem de denetim konusunda sıkıntılar yaşandı. Bilindiği üzere kısa bir süre önce bazı ülkelerde e-sigaradan kaynaklanan ani ölümler de yaşandı. Kapsamı daha da genişletilip sıkı bir denetim süreci yürütülürse başarılı olmamak mümkün değil" ifadelerini kullandı.



"Statlar görmezden mi geliniyor?"



Aydın, ayrıca 4207 sayılı yasada "koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinin" yasak olduğunu hükme bağladığını hatırlatarak, "Bu madde kısaca statlarda sigara içmenin yasak olduğunu ifade ediyor. Bu durumun aksine davrananlar hakkında işlem yapılması gerekirken hiçbir şey yapılmıyor desek yeridir. Üstelik milyonlarca insanın izlediği büyük müsabakalarda dahi statta sigara içenler görüntüye giriyor. Bu da insanın aklına ister istemez 'Statlar görmezden mi geliniyor' sorusunu getiriyor. Oysa kameralarla kayıt altına alınan görüntülerden, hatta maç sırasında görüntü kaydederken bu kişiler tespit edilip maçlara girmeleri engellenebilir. Örneğin Passolig uygulaması bu amaçla da kullanılabilir" ifadeleriyle sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA