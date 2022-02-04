Türkiye nüfusu 2022: Türkiye'nin 2022 nüfusu kaç? İl nüfus sıralaması 2022: İllere göre nüfus sıralaması!
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Türkiye 2022 nüfusu kaç oldu? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) güncel demografik verileri paylaştı. Türkiye nüfusu hakkında detayların paylaşıldığı verilerde cinsiyete, beldelere, yaş grubuna, illere göre nüfus sayıları yer aldı. Peki, Türkiye nüfusu 2022: Türkiye'nin 2022 nüfusu kaç? İl nüfus sıralaması 2022: İllere göre nüfus sıralaması kaç? İstanbul'un nüfusu kaç? Türkiye nüfus yoğunluğu ve Türkiye nüfusu hakkında tüm detaylar haberimizde...
İllere göre nüfus sıralaması TÜİK'in güncel nüfus verilerini paylaşmasının ardından merak konusu oldu. Türkiye 2022 nüfusu kaç oldu? Türkiye nüfusu hakkında detayların paylaşıldığı verilerde cinsiyete, beldelere, yaş grubuna, illere göre nüfus sayıları yer aldı. Peki, Türkiye nüfusu 2022: Türkiye'nin 2022 nüfusu kaç? İl nüfus sıralaması 2022: İllere göre nüfus sıralaması kaç? İstanbul'un nüfusu kaç? Türkiye nüfusunun ortalama yaşı kaç? Türkiye nüfus yoğunluğu ve Türkiye nüfusu hakkında tüm detaylar haberimizde...
Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 458 bin 626 kişi artarak 1 milyon 792 bin 36 kişi oldu. Bu nüfusun %49,7'sini erkekler, %50,3'ünü kadınlar oluşturdu.
Yıllık nüfus artış hızı 2020 yılında binde 5,5 iken, 2021 yılında binde 12,7 oldu.
- Adana: 2 263 373
- Adıyaman:632 148
- Afyonkarahisar:744 179
- Ağrı:524 644
- Amasya:335 331
- Ankara:5 747 325
- Antalya:2 619 832
- Artvin:169 543
- Aydın:1 134 031
- Balıkesir:1 250 610
- Bilecik:228 334
- Bingöl:283 112
- Bitlis:352 277
- Bolu:320 014
- Burdur:273 716
- Bursa:3 147 818
- Çanakkale:557 276
- Çankırı:196 515
- Çorum:526 282
- Denizli:1 051 056
- Diyarbakır:1 791 373
- Edirne:412 115
- Elazığ:588 088
- Erzincan:237 351
- Erzurum:756 893
- Eskişehir:898 369
- Gaziantep:2 130 432
- Giresun:450 154
- Gümüşhane:150 119
- Hakkari:278 218
- Hatay:1 670 712
- Isparta:445 678
- Mersin:1 891 145
- İstanbul:15 840 900
- İzmir:4 425 789
- Kars:281 077
- Kastamonu:375 592
- Kayseri:1 434 357
- Kırklareli:366 363
- Kırşehir:242 944
- Kocaeli:2 033 441
- Konya:2 277 017
- Kütahya:578 640
- Malatya:808 692
- Manisa:1 456 626
- Kahramanmaraş:1 171 298
- Mardin:862 757
- Muğla:1 021 141
- Muş:405 228
- Nevşehir:308 003
- Niğde:363 725
- Ordu:760 872
- Rize:345 662
- Sakarya:1 060 876
- Samsun:1 371 274
- Siirt:331 980
- Sinop:218 408
- Sivas:636 121
- Tekirdağ:1 113 400
- Tokat:602 567
- Trabzon:816 684
- Tunceli:83 645
- Şanlıurfa:2 143 020
- Uşak:373 183
- Van:1 141 015
- Yozgat:418 500
- Zonguldak:589 684
- Aksaray:429 069
- Bayburt:85 042
- Karaman:258 838
- Kırıkkale:275 968
- Batman:626 319
- Şırnak:546 589
- Bartın:201 711
- Ardahan:94 932
- Iğdır:203 159
- Yalova:291 001
- Karabük:249 287
- Kilis:145 826
- Osmaniye:553 012
- Düzce:400 976
Türkiye'de 2020 yılında %93 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2021 yılında %93,2 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı %7'den %6,8'e düştü.
İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Türkiye nüfusunun %18,71'inin ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 747 bin 325 kişi ile Ankara, 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir, 3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 832 kişi ile Antalya izledi.
Tunceli, 83 bin 645 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Tunceli'yi, 85 bin 42 kişi ile Bayburt, 94 bin 932 kişi ile Ardahan, 145 bin 826 kişi ile Kilis ve 150 bin 119 kişi ile Gümüşhane takip etti.
Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Ortanca yaş aynı zamanda nüfusun yaş yapısının yorumlanmasında kullanılan önemli göstergelerden biridir.
Türkiye'de 2020 yılında 32,7 olan ortanca yaş, 2021 yılında 33,1'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,1'den 32,4'e, kadınlarda ise 33,4'ten 33,8'e yükseldiği görüldü.
Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 41,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü. Sinop'u, 41,2 ile Kastamonu, 41 ile Balıkesir ve Giresun izledi. Diğer yandan 20,6 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı, 21,6 ile Şırnak ve 22,7 ile Siirt takip etti.
Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2020 yılına göre 1 kişi artarak 110 kişiye yükseldi. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 49 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz oldu. İstanbul'dan sonra 563 kişi ile Kocaeli ve 368 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu.
Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan illeri izledi.
Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 59, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 344 olarak gerçekleşti.