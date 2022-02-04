İllere göre nüfus sıralaması TÜİK'in güncel nüfus verilerini paylaşmasının ardından merak konusu oldu. Türkiye 2022 nüfusu kaç oldu? Türkiye nüfusu hakkında detayların paylaşıldığı verilerde cinsiyete, beldelere, yaş grubuna, illere göre nüfus sayıları yer aldı. Peki, Türkiye nüfusu 2022: Türkiye'nin 2022 nüfusu kaç? İl nüfus sıralaması 2022: İllere göre nüfus sıralaması kaç? İstanbul'un nüfusu kaç? Türkiye nüfusunun ortalama yaşı kaç? Türkiye nüfus yoğunluğu ve Türkiye nüfusu hakkında tüm detaylar haberimizde...

TÜRKİYE NÜFUSU 2022 KAÇ?

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 458 bin 626 kişi artarak 1 milyon 792 bin 36 kişi oldu. Bu nüfusun %49,7'sini erkekler, %50,3'ünü kadınlar oluşturdu.

Yıllık nüfus artış hızı 2020 yılında binde 5,5 iken, 2021 yılında binde 12,7 oldu.

İLLERE GÖRE NÜFUS SIRALAMASI

Adana: 2 263 373

Adıyaman:632 148

Afyonkarahisar:744 179

Ağrı:524 644

Amasya:335 331

Ankara:5 747 325

Antalya:2 619 832

Artvin:169 543

Aydın:1 134 031

Balıkesir:1 250 610

Bilecik:228 334

Bingöl:283 112

Bitlis:352 277

Bolu:320 014

Burdur:273 716

Bursa:3 147 818

Çanakkale:557 276

Çankırı:196 515

Çorum:526 282

Denizli:1 051 056

Diyarbakır:1 791 373

Edirne:412 115

Elazığ:588 088

Erzincan:237 351

Erzurum:756 893

Eskişehir:898 369

Gaziantep:2 130 432

Giresun:450 154

Gümüşhane:150 119

Hakkari:278 218

Hatay:1 670 712

Isparta:445 678

Mersin:1 891 145

İstanbul:15 840 900

İzmir:4 425 789

Kars:281 077

Kastamonu:375 592

Kayseri:1 434 357

Kırklareli:366 363

Kırşehir:242 944

Kocaeli:2 033 441

Konya:2 277 017

Kütahya:578 640

Malatya:808 692

Manisa:1 456 626

Kahramanmaraş:1 171 298

Mardin:862 757

Muğla:1 021 141

Muş:405 228

Nevşehir:308 003

Niğde:363 725

Ordu:760 872

Rize:345 662

Sakarya:1 060 876

Samsun:1 371 274

Siirt:331 980

Sinop:218 408

Sivas:636 121

Tekirdağ:1 113 400

Tokat:602 567

Trabzon:816 684

Tunceli:83 645

Şanlıurfa:2 143 020

Uşak:373 183

Van:1 141 015

Yozgat:418 500

Zonguldak:589 684

Aksaray:429 069

Bayburt:85 042

Karaman:258 838

Kırıkkale:275 968

Batman:626 319

Şırnak:546 589

Bartın:201 711

Ardahan:94 932

Iğdır:203 159

Yalova:291 001

Karabük:249 287

Kilis:145 826

Osmaniye:553 012

Düzce:400 976

TÜRKİYE'DE KÖY NÜFUSU KAÇ?

Türkiye'de 2020 yılında %93 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2021 yılında %93,2 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı %7'den %6,8'e düştü.

İSTANBUL'UN NÜFUSU KAÇ?

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Türkiye nüfusunun %18,71'inin ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 747 bin 325 kişi ile Ankara, 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir, 3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 832 kişi ile Antalya izledi.

TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK ŞEHİRLERİ HANGİLERİ?

TÜRKİYE'NİN EN AZ NÜFUSLU İLLERİ HANGİLERİ?

Tunceli, 83 bin 645 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Tunceli'yi, 85 bin 42 kişi ile Bayburt, 94 bin 932 kişi ile Ardahan, 145 bin 826 kişi ile Kilis ve 150 bin 119 kişi ile Gümüşhane takip etti.

TÜRKİYE NÜFUSUNUN ORTALAMA YAŞI KAÇ?

Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Ortanca yaş aynı zamanda nüfusun yaş yapısının yorumlanmasında kullanılan önemli göstergelerden biridir.

Türkiye'de 2020 yılında 32,7 olan ortanca yaş, 2021 yılında 33,1'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,1'den 32,4'e, kadınlarda ise 33,4'ten 33,8'e yükseldiği görüldü.

Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 41,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü. Sinop'u, 41,2 ile Kastamonu, 41 ile Balıkesir ve Giresun izledi. Diğer yandan 20,6 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı, 21,6 ile Şırnak ve 22,7 ile Siirt takip etti.

TÜRKİYE'NİN NÜFUS YOĞUNLUĞU KAÇ?

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2020 yılına göre 1 kişi artarak 110 kişiye yükseldi. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 49 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz oldu. İstanbul'dan sonra 563 kişi ile Kocaeli ve 368 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu.

Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan illeri izledi.

Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 59, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 344 olarak gerçekleşti.

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