TÜRKİYE'NİN YÜREĞİNİ SIZLATAN FOTOĞRAFTAKİ KADIN EVİNİN YANDIĞINI BİLMİYOR
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TÜRKİYE'NİN YÜREĞİNİ SIZLATAN FOTOĞRAFTAKİ KADIN EVİNİN YANDIĞINI BİLMİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ulaştı.Öksüzoğlu'nun Alzheimer hastası olduğu ve kendisine bakan kızı Makbule Öksüzoğlu'nu annesi sandığı öğrenildi.

ulaştı.

Öksüzoğlu'nun Alzheimer hastası olduğu ve kendisine bakan kızı Makbule Öksüzoğlu'nu annesi sandığı öğrenildi. Ayrıca kadının hastalığını nedeniyle evinin yandığını hatırlamadığı öğrenildi. Fotoğrafın gündeme gelmesiyle devlet kurumları yardımcı olup bakmak için bakımevine götürmek istedi ancak kızı 'Annemi kimseye vermem' diyerek reddetti. Konuşmakta güçlük çeken Öksüzoğlu, 'Yangından haberin var mı' sorusuna 'Yok' diye cevap verdi.

Annesinin tek çocuğu olduğunu söyleyen Makbule Öksüzoğlu, "Annemle beraber kalıyorum. İkimiz beraber yaşıyoruz. Yangının olduğu gece uyumadık. Gece 2 gibi duman bastı. Ahırdaki hayvanları saldık. Arabaya binip denize doğru gittik. Çocuklarım eve bakmak için döndüler ama söndüremediler. Evimiz tamamen kül oldu. Eşim 4 ay önce hayatını kaybetti. Annemle beraber kalıyorduk" dedi.

Annesinin alzheimer ve tansiyon hastası olduğunu belirten Öksüzoğlu, "Evinin yandığından haberi yok. İlk 'Anne evimiz yandı' dedim. 'Ay kocaman ev yandı mı' dedi. Sonra unuttu. Şimdi akrabalarımın yanında kalıyorum. Köyde açık ev bulursak orada kalacağız. Annemi almak için geldiler vermedim. Vermem o zaten beni görmeden durmaz. Beni anne diye çağırır. Ben neredeysem o da orada. Bir anneme bakamayacak değilim. Bir o bir ben varım zaten. Benden başkası bakamaz ona" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN YÜREĞİNİ SIZLATAN FOTOĞRAFTAKİ KADIN EVİNİN YANDIĞINI BİLMİYOR
TÜRKİYE'NİN YÜREĞİNİ SIZLATAN FOTOĞRAFTAKİ KADIN EVİNİN YANDIĞINI BİLMİYOR
TÜRKİYE'NİN YÜREĞİNİ SIZLATAN FOTOĞRAFTAKİ KADIN EVİNİN YANDIĞINI BİLMİYOR
TÜRKİYE'NİN YÜREĞİNİ SIZLATAN FOTOĞRAFTAKİ KADIN EVİNİN YANDIĞINI BİLMİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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