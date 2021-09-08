TÜRKİYE'NİN SPOR TEMALI TEK MİLLET BAHÇESİ AÇILDI

Trabzon'un vizyon projeleri arasında yer alan ve 1'inci etabı tamamlanarak açılan Ortahisar Millet Bahçesi, büyük beğeni kazandı.

Trabzon'un vizyon projeleri arasında yer alan ve 1'inci etabı tamamlanarak açılan Ortahisar Millet Bahçesi, büyük beğeni kazandı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. İncelemelere; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Mehmet Karaoğlu, TRABİTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gül, KENT A. Ş. Genel Müdürü Emre Gülsever ve daire başkanları eşlik etti.

MUTLULUK DUYUYORUM

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada "Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devraldığım günden itibaren çok yakından takip ettiğim, tamamlanması için mücadele verdiğimiz Trabzon'umuzun Ortahisar Millet Bahçesi'nin 1'inci etabının tamamlanarak hizmete açılmasından çok büyük mutluluk duyuyorum. Trabzon'a yakışan, Trabzon'un sporla bilinen özelliğine uygun bir millet bahçesi inşa ettik. Burası Türkiye'de yapılan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyon projeleri arasında yer alan millet bahçelerinden bir tanesi. Burayı diğer şehirlerde yapılan millet bahçelerinden ayıran bazı özellikler var. Burası Türkiye'nin spor temalı tek millet bahçesi. Çünkü burası Trabzonspor'umuzun yıllarca büyük başarılara imza attığı Avni Aker'imizin yerine yapıldı. Dolayısıyla biz burada Trabzonspor'un şanlı tarihini yaşatacak birtakım yapıları da oluşturduk. Buradaki tribün, Trabzonsporluların coşkuyla şampiyonlukları alkışladığı, kupaların kaldırıldığı bir mekan. Yavuz Selim Stadı'nın bulunduğu, birçok amatör maçın yapıldığı alandayız. Bizim de çocukluğumuzda gençliğimizde çok sık geldiğimiz bir yerdir. Yavuz Selim Stadı'nı da hatırlatmak istedik" dedi.

KAYKAY VE BUZ PATENİ PİSTİ KAZANDIRDIK

Büyükşehir Belediyesi olarak Millet Bahçesi'ne dokunuşlar yaptıklarını da hatırlatan Başkan Zorluoğlu, "Millet Bahçesi'ne Trabzon'da ilkler diyebileceğimiz kaykay pisti ve 400 metrekarelik sentetik buz pateni pisti kazandırdık. Bu dokunuşlarla bu alanı çocuklarımız ve gençlerimiz için daha cazip hale getirecek şekilde dizayn etmeye çalıştık. Yine arka tarafta iki tane yapı var. O yapıları da öğrencilerin rahatlıkla gelip ders çalışabilecekleri mekanlar haline getiriyoruz. Gençlere mahsus millet kıraathaneleri oluşturduk. Gelecekler derslerini çalışacaklar ve Büyükşehir Belediyemiz tarafından kendilerine ikramlarda bulunulacak" ifadelerini kullandı.

300 ARAÇLIK OTOPARKI BULUNUYOR

Millet Bahçesi'nde otopark sorunu yaşanmayacağını da vurgulayan Başkan Zorluoğlu, "Alt kısmında Trabzon dinamikleri olarak ısrarlarımızla projeye sonradan dahil edilen çok önemli 200 araçlık bir otopark var. Üst tarafta yaklaşık 95 araçlık bir otopark var. Yani yaklaşık 300 araç civarı otopark kapasitesi var. Buradan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız ben arabamı nereye park edeceğim diye bir dert içerisinde olmayacaklar. Çok rahat bir şekilde yararlanacaklar" şeklinde konuştu.

ALANDA TOPLU ETKİNLİKLER YAPILABİLİR

Ortahisar Millet Bahçesi içerisinde bir etkinlik alanı olduğunu ifade eden Başkan Zorluoğlu "Ben etkinlik çayırı olarak nitelendiriyorum. Bundan sonra Trabzon'da meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlarımız bir toplu etkinlik yapacaklarında nerede yapacağız diye bir sıkıntı içerisinde olmasınlar. Büyükşehir Belediyemize müracaat etsinler. Belediyemiz bu alanı onlara tahsis eder. Belli kurallar çerçevesinde her türlü aktivite burada yapılabilir" diye konuştu.

KONSERLER İÇİN TÜM TEDBİRLER ALINACAK

İlk faaliyeti Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştireceklerini de dile getiren Başkan Zorluoğlu, "İlk faaliyeti biz 17-18-19 Eylül'de gençlerimize yönelik başlatıyoruz. Kamuoyunda pandemide bu konserler nasıl olacak gibi bazı tereddütler var. Burada yapacağımız konser faaliyetlerinde tüm tedbirleri üst düzeyde alacağız. İçişleri Bakanlığımızın bu manada yayınladığı bir genelge var. O genelgede alınması gereken tedbirler yazıyor. Başta aşı kontrolü ve PCR testi olmak üzere maske ve ateş ölçme gibi tüm tedbirleri alacağız. Vatandaşlarımız müsterih olsun" dedi.

ESNAFIMIZ İÇİN DÜKKANLAR OLUŞTURACAĞIZ

Millet Bahçesi'nin bir de 2'nci etabı olduğunu belirten Başkan Zorluoğlu, "2'nci etabı Orman İşletme lojmanlarının olduğu ve bizim yıktığımız 3 dönümlük bir alandan oluşuyor. Birçoğu boşaltıldı, alt sırada kalan binaların kamulaştırmasını tamamladık. İnşallah bu ay içerisinde tahliyeleri gerçekleşiyor. O binaları da bu ay içerisinde yıktığımızda burayı teras gibi denize doğru uzatacağız ve insanlar denizi görebilecekler. Aynı zamanda yapacağımız terasın altında dükkanlar oluşturuyoruz. Burada zaten var olan ticari faaliyeti de devam ettirmek istiyoruz. Buradaki esnaflarımız da onlara kiralayacağımız bu dükkanlarla ticari faaliyetlerine devam edecekler. Bu şekilde sosyal ve ticari dokuya da bir devamlılık sağlamış oluyoruz" diye konuştu.

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Ortahisar Millet Bahçesi'nin Türkiye'deki millet bahçeleri arasında en güzellerinden biri olduğunu belirten Başkan Zorluoğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak burayı TOKİ'den devraldık. Bakımı için çok ciddi bir ekip oluşturduk. Burayı her zaman pırıl pırıl görmek istediğimi ilgili arkadaşlarımıza belirttim. Güvenlik ekiplerimizi oluşturduk. Ticari olan olmayan tüm işletme Büyükşehir Belediyesi ve konforu ile gerçekleştirilecek. Sonuç olarak millet bahçeleri 81 ilde Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonudur. Sayın Cumhurbaşkanımıza gönülden teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Yine projenin mimarı, her zaman büyük ilgi gösteren Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, Trabzonlu hemşehrimiz olan TOKİ Başkanımız ile emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

TARİH : 08. 09. 2021

Kaynak: Habermetre