Türkiye'nin Otomobili heyecanlandırdı

28.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:00

Tanıtımı gerçekleştirilen "Türkiye'nin Otomobili" Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da her kesimi heyecanlandırdı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, yaptığı açıklamada, iki sene önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) görev verildiğini, planlanan şekilde birkaç model aracın çıktığını söyledi.

Yeni otomobilden herkesin çok memnun olduğunu vurgulayan Çetin, "Tüm Türkiye sevinçle karşıladı. 2022'de yollarda görmek için gerekli çalışmalara başlıyoruz. Artık yerli otomobile bineceğiz. Hersek destek vermeli." diye konuştu.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da "Türkiye'nin Otomobili"ni kazandıran, bu gururu yaşatan herkese teşekkür etti.

Türkiye'nin yarım asırlık kendi otomobilini üretme hayaline dev bir adım atıldığına dikkati çeken Çandır, "Elektrikli otomobil piyasasında Türkiye olarak biz de varız. Yerli üretimin gücüne inanıyoruz." dedi.

"60 yıllık hasret sona erdi"

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (BUTSO) Yusuf Keyik, 60 yıllık hasretin sona erdiğini bildirdi.

"Türkiye'nin Otomobili"ni üretecek bir firmanın doğduğunu vurgulayan Keyik, "Adım attığımız gün yola çıktığımız gündür, diye düşünüyoruz. Aracın tasarımını çok beğendik. Düşündüğümüzden daha konforlu bir araç gördük." ifadesini kullandı.

Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Metin Sipahi ise "Türkiye'nin Otomobili"nin yeni bir vizyon projesi olduğunu söyledi.

En yeni teknolojiyle üretilecek otomobillerle Türkiye'nin dünya otomotiv sektörüne iddialı bir giriş yaptığına değinen Sipahi, TOGG'un Türkiye'de dev bir sanayi hamlesine başladığını kaydetti.

"Bodrum Belediyesine almayı düşünüyoruz"

Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, araç modellerinin şık, çağın gerektirdiği gibi dizayn edildiğini dile getirdi.

"Özellikle elektrikli olması benim çok hoşuma gitti. Bu dönemde fosil yakıttan kurtulmak için ciddi bir elektrikli araca yönelme var" diyen Kocadon, araçları piyasaya çıktıktan sonra Bodrum sokaklarında da göreceklerini bildirdi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yerli üretimi desteklediklerini belirterek, "TOGG'un bir Türk markası olması önemli. Ben destekliyorum. Belediye bünyesine de almayı düşünürüz." dedi.

Esnaflardan Süleyman Çelik de yerli otomobilin gurur vericiği olduğunu, esnaf olarak gerekli desteği vereceklerini anlattı.

Isparta'da taksicilik yapan Mehmet Kuşçu, otomobilin beklentilerin üzerinde çıktığını, bütün ihtiyaçları karşılayacak bir araç olduğunu söyledi.

Bir otelde çalışan Abdurrahim Yıldız ise Türkiye'nin yerli otomobilini çok sevdiğini, bir an önce seri üretime geçilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA