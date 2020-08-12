Türkiye'nin Oruç Reis gemisini Doğu Akdeniz'e göndermesinin arka planında yaşananlar
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Türkiye'nin Oruç Reis gemisini Doğu Akdeniz'e göndermesinin arka planında yaşananlar

Almanya'nın ara buluculuğunda Doğu Akdeniz için Türkiye ile Yunanistan arasında devam eden görüşmeler Yunanistan'ın Mısır'la anlaşma imzalaması sonrasında durdu. Türkiye de Oruç Reis araştırma gemisini bölgeye gönderdi. Merkel'in ise bugün veya yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor.

12.08.2020 07:52 | Son Güncelleme: 12.08.2020 08:31

Almanya'nın ara buluculuğunda Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de anlaşma için yürüttüğü ancak Yunanistan'ın Mısır ile anlaşmasıyla durdurulan görüşmelerde hareketli dakikalar yaşanıyor. Son gelişmelerin ardından Almanya Başbakanı Merkel'in önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşme talebinde bulunduğu öğrenildi.

GÖRÜŞMELER BERLİN'DE GERÇEKLEŞTİ

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre İki ülke yaklaşık 2.5 ay önce Almanya'nın da girişimleri ile masaya oturmaya karar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görev için Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı görevlendirirken, Dışişleri Bakanlığı ve askeri yetkililer de muhataplarıyla görüşmelere başladı.

Heyetler önce Atina'da ardından da İstanbul'da bir araya gelme konusunda anlaşırken Ayasofya'nın ibadete açılması tartışmaları nedeniyle Yunan tarafı, "Bu tartışma varken Atina'da görüşmek doğru olmaz" dedi. Heyet İstanbul'a davet edilirken "Orada görüşmek ise imkansız" karşılığı verildi. Daha sonra heyetler "tarafsız bölge" olarak Berlin'de bir araya gelmeye karar verdi.

Türkiye'nin Oruç Reis gemisini Doğu Akdeniz'e göndermesinin arka planında yaşananlar

ORTAK AÇIKLAMA SAATLER KALA YUNANİSTAN MISIR'LA ANLAŞMA İMZALADI

Görüşmeler sonucu geçen hafta heyetler üç temel başlıkta anlaştı. Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz krizinin sonuçlanması için "karşılıklı istikşafi görüşmelere başlanması", "siyasi görüşmelere başlanıp, hız verilmesi" ve "askerler arasında güven beyanını artıran toplantılara yeniden başlanılması" konularında 7 Ağustos'ta ortak niyet beyanı açıklamasına hazırlanılırken, Yunanistan bu açıklamaya saatler kala 6 Ağustos'ta Mısır ile deniz yetki anlaşması imzaladı.

2.5 aylık görüşmeler boyunca Yunan tarafından, "Biz Mısır ile görüşüyoruz" gibi bir ifade kullanılmamışken ortaya çıkan durum üzerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başta olmak üzere Türk tarafı muhataplarına ulaşarak, "Bu girişimi kabul etmiyoruz, bir daha olmayacağına dair söz istiyoruz" mesajını iletti.

ERDOĞAN'DAN "GÖRÜŞMELERİ DURDURUN" TALİMATI

Kalın muhatabına "Türkiye Cumhuriyeti adına müzakere yapan kişi olarak Türkiye'yi dışarıda bırakan, Doğu Akdeniz'de ikili, üçlü ya da çoklu her türlü girişimi kabul etmediğimizi iletiyorum. Bunu kayda geçiriyorum. Biz bir taahhüdün altına giriyoruz ve aynı tavrı da sizden bekliyoruz" dedi.

Yunan tarafı ise "Bu bizim Türkiye görüşmelerimiz ile ilgili bir konu değil. Mısır ile çalışıyorduk, denk geldi" karşılığını verdi. Yunanistan'ın tavrı nedeniyle konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarıldı. Erdoğan da "görüşmeleri durdurun" talimatı verince açıklamadan vazgeçildi.

Türkiye'nin Oruç Reis gemisini Doğu Akdeniz'e göndermesinin arka planında yaşananlar

"ARTIK BİZİMLE DEĞİL YUNANİSTAN'LA KONUŞUN"

Konunun iletildiği Alman makamları ile süreçten haberdar olan NATO yetkilileri Mısır ile yapılan anlaşmadan önceden haberleri olmadığını iddia ederek Türkiye'nin masadan kalkmamasını istedi. Ankara'nın yanıtı da "Artık bunu bizimle değil, Yunanistan ile konuşun" oldu. Türkiye'nin Merkel'in ricası ile Oruç Reis'i bölgeye göndermeyerek "jest" yapıldığı da buna karşın Yunanistan'ın tavrının kabul edilemeyeceği de taraflara iletildi.

MERKEL, BUGÜN VEYA YARIN ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEK

Bu gelişmeler üzerine Türkiye, Oruç Reis'i Navtex ilan ettiği bölgeye gönderdi. Türkiye, NATO, AB ve Alman makamlarla diplomatik temaslarını sürdürürken, Yunanistan'ın tavrı da eleştirildi. Almanya Başbakanı Merkel'in ise önceki gün Erdoğan ile telefonda görüşme talebinde bulunduğu, bugün veya yarın ikili arasında bir görüşme gerçekleşebileceği kaydedildi.

Türkiye'nin Oruç Reis gemisini Doğu Akdeniz'e göndermesinin arka planında yaşananlar

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