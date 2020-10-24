Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde

24.10.2020 10:44 | Son Güncelleme: 24.10.2020 10:57

İtalyan basını, Türkiye'nin Libya Silahlı Kuvvetleri'ne "Sahil Güvenlik Eğitimi" vermeye başlamasını, Libya üzerinden Avrupa'ya yönelik göç rotasının Ankara'nın kontrolüne geçmesi şeklinde yorumladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından "Libya Silahlı Kuvvetlerine verilen eğitim desteği" hafta içinde yapılan açıklamalarla duyurdu. Bakanlık tarafından 20 Ekim'de sosyal medyada yapılan açıklamada "Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Yerel unsurlarla sağlanan koordine sonucu Libyalı askerlere Sahil Güvenlik Eğitimi verilmeye başlandı" denildi.

"ANAHTARLAR ERDOĞAN'IN ELİNDE"

Orta Akdeniz'de Afrika'dan Avrupa'ya yönelik göç rotasının ağırlıkla Libya-İtalya hattından geçmesi nedeniyle bu anlaşma İtalyan basını tarafından göç akışına olası etkileri üzerinden ele alındı. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayez el Sarrac ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın son iki günde Roma'yı ziyaretleri de bu bağlamda değerlendirildi. Avvenire gazetesi baş sayfasından verdiği haberde, Türkiye'nin Libya Sahil Güvenlik güçleri üzerinde kontrol sahibi olması, Ankara'nın Avrupa Birliği ile yaptığı göç anlaşmasıyla kıyaslandı. Gazete, "Avrupa'dan doğu rotasındaki göç akışının yönetimi için anahtarları alan Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi de başka bir güçlü şantaj silahına sahip oldu: Libya'nın sözümona sahil güvenlik güçlerinin kontrolü" diye yazdı.

Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde

TÜRKİYE'NİN HAMLESİ "TOKAT" OLARAK YORUMLANDI

Il Manifesto gazetesi de haberi baş sayfasından "Göçmenlerin Libya rotası Erdoğan'ın ellerinde" başlığıyla duyurdu. Haberde, "Türklerin amacı Libya dosyasında üstünlüklerinin altını çizmek ve İtalyanlara bir tokat atmak idiyse, Libya Sahil Güvenliği'nin kontrollerinde olduğunu duyurmaktan daha iyisini yapamazlardı" denildi.

Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde

"FOTOĞRAFLAR RASTGELE SEÇİLMEDİ" İDDİASI

Il Manifesto, Türkiye Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına eşlik eden fotoğrafların da rastgele seçilmediğini iddia etti ve "Fotoğraflarda, Ankara'nın silahlı güçleri, İtalya'nın 2018'de Trablus'a hediye ettiği 2 devriye botunun üzerinde görülüyor" diye yazdı. Gazete, bu görüntünün "alaycı bir şekilde, Roma'nın Libya'da hiçbir ağırlığı olmadığını hatırlatma" amacı taşır gibi göründüğünü belirtti. Haberde, Ankara'nın Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin "kurtarıcısı" olmanın karşılığını almaya başladığı da belirtildi. "Ankara, savaş sonrası dönem için inşaat ve enerji alanlarındaki anlaşmalardan sonra şimdi de Akdeniz'in güneyindeki göçmen akışını kontrol etmede rol üstleniyor" denildi.

Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde

"İTALYA'NIN NÜFUZUNA YENİ BİR DARBE"

La Repubblica gazetesi de "Türkiye Libya Sahil Güvenliği'nin kontrolünü ele geçirdi" başlıklı bir haber yayımladı. Haberde, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Libya Sahil Güvenliği'ni eğitmeye başladı. Bu bizim Trablus üzerindeki nüfuzumuza yeni bir darbe teşkil ediyor, çünkü şimdiye kadar bunu İtalyan askeri misyonu gerçekleştiriyordu" denildi.

La Repubblica da, Türkiye'nin bu eğitimleri İtalya'nın hediye ettiği devriye botları üzerinde verdiğini gösteren görüntüleri "alay etmek" olarak yorumladı.

Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde

İlgili Haberler

Kaymakam Ürkmezer sahil güvenlik personeliyle bira araya geldi
Kaymakam Ürkmezer sahil güvenlik personeliyle bira araya geldi
Akşener'den Özdağ'ın açıklamalarına ilişkin yorum: Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler
Akşener'den Özdağ'ın açıklamalarına ilişkin yorum: Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler
Libya'ya çalışmak için gittiler, Hafter güçlerince alıkonuldular
Libya'ya çalışmak için gittiler, Hafter güçlerince alıkonuldular

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ İlham Aliyev Muharrem İnce Vladimir Putin Enis Berberoğlu
Magazin Ezgi Mola Halil Sezai Derviş Zaim Didem Soydan
Spor Falcao Ozan Tufan Fatih Terim Eddie Newton Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa Denizli Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 10:57:42. #1.15#
title